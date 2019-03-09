00:01
10 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як в РФ святкують відкриття смітників. Щасливі росіяни – п'яні росіяни
      Вєсті Кремля
      19:18, 9 березня
      Вєсті. UA. Жир: Труханов краде сирники Тимошенко. Скелет у шафі Ляшка
      Вєсті.UA
      20:13, 9 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Іномарка врізалась у таксі у Вінниці: багато потерпілих

      441 Читать новость на русском
      У Вінниці сталася страшна аварія з потерпілими
      У Вінниці сталася страшна аварія з потерпілими / "Вiнниця.info"

      У Вінниці на вулиці Келецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Infiniti» та Chery Tiggo. У результаті постраждали чотири особи, двох з яких було госпіталізовано.

      Правоохоронці попередньо встановили, що Infiniti, який рухався вулицею Келецькою в бік мікрорайону "Вишенька", в’їхав в автомобіль таксі Chery Tiggo. Останній їхав попереду в попутному напрямку. Infiniti керував 23-річний житель Вінниці. У соцмережах очевидці, зі свого боку, переконують, що винуватець ДТП їхав на великій швидкості з відпочинку в одному з ресторанів міста.

      Читайте також: Керівник поліції Вінниччини п'яним протаранив 3 авто та тікав від патрульних: поряд був його син

      У результаті Infiniti зніс огорожу заправної станції, а таксі зіткнулося з електроопорою. Відтак, з важкими травмами до реанімаційного відділення було госпіталізовано 47-річного водія Chery Tiggo.

      Крім того, до лікарні потрапили 23-річний водій Infiniti та двоє його пасажирів (одному – 23, а іншому – 14 років). Пасажири іномарки зазнали незначних травм, тому після надання медичної допомоги їх відпустили. Натомість водія госпіталізували. За словами правоохоронців, медики у нього відібрали зразки крові для встановлення наявності стану сп’яніння.

       

      Наслідки ДТП у Вінниці 

      За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

      На місці інциденту правоохоронці провели першочергові слідчі дії. Триває розслідування.

      На жаль, аварії, навіть зі смертельними наслідками, стали буденним явищем для України. До прикладу, нещодавно у селі Яблунівка під Києвом внаслідок ДТП (водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет) загинули чотири молоді хлопці та 16-річна дівчина, а також ще одна неповнолітня сильно постраждала.

      Скільки аварій сталося в Україні в 2018 році? В минулому році трапилось понад 150 тисяч ДТП, внаслідок яких постражлали понад 115 тисяч українців, понад три тисячі осіб загинули та ще більше ніж 30 тисяч отримали травми. З вини водіїв сталось більше ніж 12 тисяч аварій, у той час, як з вини пішоходів – лише 743.

      blog_ava
      Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
      9 березня
      5398
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Вінниця Кримінал
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 9 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 9 березня: Акції проти Гладковських і "російський поет Шевченко" у Криму
      9 березня , 22:04 Головні новини 9 березня: Акції проти Гладковських і "російський поет Шевченко" у Криму
      3
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 березня , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 1981
      Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      9 березня , 21:20 Одкровення від Іздрика – про "клінічну" поезію, психотропи і Путіна: виразні фото
      Катерина Петренко 552
      Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      9 березня , 20:01 Другі половинки, або Хто буде першою леді чи джентльменом України
      Наталія Лебідь 2201
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 березня , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 1531
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук