Іномарка врізалась у таксі у Вінниці: багато потерпілих

У Вінниці на вулиці Келецькій сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів Infiniti» та Chery Tiggo. У результаті постраждали чотири особи, двох з яких було госпіталізовано.

Правоохоронці попередньо встановили, що Infiniti, який рухався вулицею Келецькою в бік мікрорайону "Вишенька", в’їхав в автомобіль таксі Chery Tiggo. Останній їхав попереду в попутному напрямку. Infiniti керував 23-річний житель Вінниці. У соцмережах очевидці, зі свого боку, переконують, що винуватець ДТП їхав на великій швидкості з відпочинку в одному з ресторанів міста.

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У результаті Infiniti зніс огорожу заправної станції, а таксі зіткнулося з електроопорою. Відтак, з важкими травмами до реанімаційного відділення було госпіталізовано 47-річного водія Chery Tiggo.

Крім того, до лікарні потрапили 23-річний водій Infiniti та двоє його пасажирів (одному – 23, а іншому – 14 років). Пасажири іномарки зазнали незначних травм, тому після надання медичної допомоги їх відпустили. Натомість водія госпіталізували. За словами правоохоронців, медики у нього відібрали зразки крові для встановлення наявності стану сп’яніння.

Наслідки ДТП у Вінниці

За фактом ДТП поліція розпочала кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.

На місці інциденту правоохоронці провели першочергові слідчі дії. Триває розслідування.

На жаль, аварії, навіть зі смертельними наслідками, стали буденним явищем для України. До прикладу, нещодавно у селі Яблунівка під Києвом внаслідок ДТП (водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет) загинули чотири молоді хлопці та 16-річна дівчина, а також ще одна неповнолітня сильно постраждала.

Скільки аварій сталося в Україні в 2018 році? В минулому році трапилось понад 150 тисяч ДТП, внаслідок яких постражлали понад 115 тисяч українців, понад три тисячі осіб загинули та ще більше ніж 30 тисяч отримали травми. З вини водіїв сталось більше ніж 12 тисяч аварій, у той час, як з вини пішоходів – лише 743.