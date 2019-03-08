Під Києвом у ДТП загинуло 5 осіб

У селі Яблунівка Макарівського району Київської області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб та ще одна людина постраждала.

Смертельна ДТП трапилась близько 3 ночі 8 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Попередньою причиною трагедії стало те, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Постраждалу особу госпіталізували до лікарні.

Скільки аварій трапилося в Україні за 2018 рік? Минулого року в Україні трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які потрапили більше 115 тисяч українців. Внаслідок аварій загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали травми. При цьому з вини водіїв сталось більше 12 тисяч аварій, у той час як з вини пішоходів – всього 743.