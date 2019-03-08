10:58
8 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росія підготувала відповідь Ілону Маску. Путін бореться проти смартфонів
      Вєсті Кремля
      22:20, 7 березня
      Вєсті.UA: Рідня Ківалова пролізла у Верховний суд. Телепорт Геращенко
      Вєсті.UA
      19:09, 7 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ

      На Київщині трапилася страшна ДТП: п'ятеро осіб загинуло

      2817 Читать новость на русском
      Під Києвом у ДТП загинуло 5 осіб
      Під Києвом у ДТП загинуло 5 осіб / Фото з відкритих джерел

      У селі Яблунівка Макарівського району Київської області сталася моторошна аварія, внаслідок якої загинули п'ятеро осіб та ще одна людина постраждала.

      Смертельна ДТП трапилась близько 3 ночі 8 березня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

      Читайте також: Автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП в Польщі: фото

      Попередньою причиною трагедії стало те, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав в кювет. Постраждалу особу госпіталізували до лікарні.

      Скільки аварій трапилося в Україні за 2018 рік? Минулого року в Україні трапилось понад 150 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у які потрапили більше 115 тисяч українців. Внаслідок аварій загинуло понад три тисячі громадян, ще більше 30 тисяч отримали травми. При цьому з вини водіїв сталось більше 12 тисяч аварій, у той час як з вини пішоходів – всього 743.

      blog_ava
      Долар дешевшає: прогноз аналітика, що буде далі
      сьогодні
      2146
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви ДСНС
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яскраві українки, які не мали часу на страждання
      сьогодні , 09:01 Яскраві українки, які не мали часу на страждання
      Євгенія Мазур
      Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      сьогодні , 09:00 Головні новини 7 березня: обшуки НАБУ в Гладковських та хто знявся з виборів у останній момент
      3108
      Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      сьогодні , 08:40 Промах Порошенка, або Чому оборонний бюджет має бути прозорим
      Артем Овдієнко 631
      8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      4 березня , 13:00 8 березня: яка справжня історія цього свята – Клара Цеткін, євреї та повії
      Олена Булан 34344
      Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      сьогодні , 04:20 Кандидати у президенти України-2019: остаточний список
      177890
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук