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      На Киевщине произошло страшное ДТП: пять человек погибли

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      Под Киевом в ДТП погибли 5 человек
      Под Киевом в ДТП погибли 5 человек / Фото из открытых источников

      В селе Яблунивка Макаровского района Киевской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли пять человек и еще один человек пострадал.

      Смертельное ДТП случилось около 3 ночи 8 марта, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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      Предварительной причиной трагедии стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавшее лицо госпитализировали в больницу.

      Сколько аварий случилось в Украине за 2018 год? В прошлом году в Украине произошло более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которые попали более 115 тысяч украинцев. В результате аварий погибло более трех тысяч граждан, еще более 30 тысяч получили травмы. При этом по вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время как по вине пешеходов – всего 743.

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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