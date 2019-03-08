На Киевщине произошло страшное ДТП: пять человек погибли

В селе Яблунивка Макаровского района Киевской области произошла жуткая авария, в результате которой погибли пять человек и еще один человек пострадал.

Смертельное ДТП случилось около 3 ночи 8 марта, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также: Автобус с украинцами попал в смертельное ДТП в Польше: фото

Предварительной причиной трагедии стало то, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Пострадавшее лицо госпитализировали в больницу.

Сколько аварий случилось в Украине за 2018 год? В прошлом году в Украине произошло более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которые попали более 115 тысяч украинцев. В результате аварий погибло более трех тысяч граждан, еще более 30 тысяч получили травмы. При этом по вине водителей произошло более 12 тысяч аварий, в то время как по вине пешеходов – всего 743.