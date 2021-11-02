Иностранцам, которые защищали Украину, упростят предоставление гражданства: Рада приняла закон
Источник:Верховная Рада
Верховная Рада 2 ноября приняла за основу и в целом закон № 5630. Он предусматривает упрощение процедуры приобретения гражданства Украины тем иностранцам, которые защищали нашу страну на Донбассе.
Соответствующий закон реализует указ президента Владимира Зеленского, датированный еще августом 2019 года.
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Таким образом на упрощенный порядок получения украинского гражданства могут претендовать те иностранцы, которые защищали территориальную целостность Украины. Также в законе говорится и о лицах без гражданства, воевавших на Донбассе на стороне нашей страны.
В целом речь идет о бойцах которые:
- подверглись преследованиям от государства-агрессора,
- проходят или проходили военную службу в ВСУ,
- были награждены госнаградой или имеют выдающиеся заслуги перед Украиной.
В документе отмечается, что на украинское гражданство могут претендовать и россияне, подвергшиеся преследованиям из-за политических убеждений.
Как получить украинское гражданство
Для того чтобы получить паспорт Украины, россияне должны подать:
- Декларацию об отказе от гражданства РФ;
- Документ, подтверждающий преследование из-за политических убеждений (справка МИД Украины, дипломатического представительства или консульского учреждения Украины, выданная в установленном Кабмином порядке).
Для того чтобы получить паспорт Украины, иностранные добровольцы должны подать только декларацию об отказе от иностранного гражданства.