Відповідний закон реалізує указ президента Володимира Зеленського, датований ще серпнем 2019 року.

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Так, на спрощений порядок отримання українського громадянства можуть претендувати ті іноземці, які захищали територіальну цілісність України. Також у законі мовиться і про осіб без громадянства, які воювали на Донбасі на боці нашої країни.

Загалом мовиться про бійців які:

зазнали переслідувань від держави-агресора,

проходять чи проходили військову службу в ЗСУ,

були нагороджені держнагородою чи мають визначні заслуги перед Україною.

У документі зазначається, що на українське громадянство можуть претендувати й росіяни, які зазнали переслідувань через політичні переконання.

Як отримати українське громадянство

Для того, аби отримати паспорт України росіяни мають подати:

Декларацію про відмову від громадянства РФ;

Документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання (довідка МЗС України, дипломатичного представництва чи консульської установи України, видана в установленому Кабміном порядку).

Для того, аби отримати паспорт України іноземні добровольці мають подати лише декларацію про відмову від іноземного громадянства.