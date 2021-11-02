Які порушення виявили спостерігачі

988 порушень режиму припинення вогню виявили на Донеччині. Серед них 139 – вибухи. Про це мовиться у звіті ОБСЄ від 1 листопада.

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Добу перед тим спостерігачі зафіксували значно менше порушень – 321.

На Луганщині порушень "тиші" було 471. Серед них виявили 62 вибухи. За попередній звітний період порушень було лише на 35 менше.

СММ продовжувала спостерігати за ситуацією на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого та Петрівського, зафіксувавши порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення в районі Петрівського,

– мовиться у повідомленні.

В ОБСЄ наголосили, що місія сприяла встановленню локального режиму припинення вогню та здійснювала моніторинг його дотримання.

Свободу пересування місії ОБСЄ блокували

Російські найманці на Донбасі продовжують блокувати свободу пересування спостерігачів ОБСЄ. Вони не пропускали місію на своїх блокпостах у Золотому та Петрівському, а також на залізничній станції. Крім того, їх не пропускали на окупованому пункті пропуску неподалік Довжанського Луганської області.

Бойовики вигадували різні відмазки – посилалися на "безпеку" місії, відсутність попереднього узгодження та накази від "командирів".

Також відомо, що БПЛА ОБСЄ зазнавали глушіння.

Нагадаємо, що окупанти вже тривалий час блокують спостерігачів ОБСЄ у Донецьку. Їх не випускають з готелю через те, що українські військові 13 жовтня затримали бойовика Андрія Косяка, який діяв під прикриттям. Російські найманці вимагають, аби їхнього "колегу" відпустили.

Зверніть увагу! Американське видання Washington Post заявило, що Росія почала стягувати свої війська до кордону України. У Білому домі наголосили, що уважно стежать за ситуацією. Водночас українська розвідка запевняє, що причин хвилюватися немає, адже російських військових біля кордону не побільшало. А скупчення військ є просто планових переміщенням армії у межах військових навчань.