Новый механизм Москвы: как Россия давит на мигрантов, чтобы заставить их воевать против Украины

Россия создала механизм принудительного привлечения иностранцев к военной службе, избегая при этом прямой вербовки. Причиной этого стал рост потерь среди личного состава из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Почему Россия усиливает миграционное давление?

По данным СВР, на фоне больших потерь в войне в Украине российские власти ищут новые источники пополнения армии. Одним из таких ресурсов стали иностранцы и мигранты, которые находятся на территории страны без гражданства.

Отмечается, что большинство государств Азии, Африки и Латинской Америки официально выступают против привлечения своих граждан в ВС России. В ответ Москва искусственно усложняет условия жизни без российского паспорта.

Единственный предлагаемый выход – контракт с вооруженными силами России, что автоматически открывает путь к гражданству,

– говорится в сообщении.

Данные МВД России свидетельствуют, что в 2024 году принудительно страну покинули более 157 тысяч иностранцев-нарушителей миграционного законодательства, что на 45% больше чем годом ранее. В 2025 количество упало до 72 тысяч человек.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объяснил такой разрыв "недостатком финансирования ведомственных инициатив". Ведомство подготовило поправки, которые существенно расширяют основания для давления на иностранцев:

ответственность за экстремизм;

угрозы общественной и информационной безопасности;

нарушение законодательства о религии;

принуждение к забастовке;

злоупотребление свободой слова;

распространение экстремистского контента через аудиовизуальные сервисы.

"Рост штрафов в России традиционно сопровождается увеличением взяток – и Кремль это понимает. Реальная цель механизма другая: заставить мигрантов, которые стремятся нормализовать положение своих семей и избежать преследований, самостоятельно подписать контракт", – отмечают в разведке.

Замечают, что людей фактически ставят перед выбором без альтернатив – или проблемы с законом и депортация, или контракт с российской армией и возможность легализовать свое пребывание на территории страны.

