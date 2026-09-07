Представитель Международного легиона ГУР Владимир Каминский в эфире 24 Канала рассказал, как совместная служба украинцев и иностранцев создала в подразделении особую атмосферу. Различные культуры, привычки и чувство юмора переплетаются настолько естественно, что для многих добровольцев Легион становится местом, где они хотят оставаться и в дальнейшем.

Для части иностранцев Украина становится домом

Часть добровольцев после длительной службы решает остаться в Украине. Причины у каждого разные: кому-то здесь комфортнее, чем в родной стране, кто-то уже связывает с Украиной свою дальнейшую жизнь.

Регулярно поступают списки личного состава, которым вручают документы гражданина Украины. В такие моменты они очень сильно гордятся и очень довольны,

– рассказал Каминский.

Совместная служба людей из разных стран постепенно создала в Легионе свою собственную атмосферу. Украинские военные часто более серьезно относятся ко многим вещам, тогда как иностранцы привносят с собой другой юмор, привычки и культурный опыт.

Наше украинское чувство юмора переплетается с юмором людей из других стран. И возникает такой феномен – очень замечательная атмосфера, в которой действительно хочется оставаться,

– пояснил представитель Международного легиона ГУР.

Такое культурное смешение стало привычной частью повседневной жизни подразделения. Для части иностранных бойцов служба в Украине со временем перерастает в гораздо более глубокую связь со страной, чем первоначальное решение приехать воевать.

Поток добровольцев не прекратился

Количество иностранцев, приезжающих воевать за Украину, уже не такое большое, как в начале полномасштабного вторжения, однако сам поток остается стабильным. В Легион постоянно обращаются новые желающие, а часть бойцов приходит туда после службы в других украинских подразделениях.

Как ехали, так и едут. Конечно, это уже не те количества, которые были в начале полномасштабного вторжения, но постоянно есть желающие, постоянно пишут, постоянно кто-то кого-то приводит,

– рассказал Каминский.

Иностранцы могут служить не только в Международном легионе ГУР, но и во многих других подразделениях Сил обороны Украины, в частности в Национальной гвардии и Силах специальных операций. Поэтому часть военных впоследствии переходит в Легион уже с опытом службы в Украине.

О том, чтобы никто не ехал, и речи не идет. Люди едут, люди проявляют желание, и мы им в этом всячески содействуем,

– подчеркнул представитель Международного легиона ГУР.

Из-за этого состав подразделения постоянно обновляется: к нему присоединяются как новые добровольцы из-за рубежа, так и иностранные военные, которые уже успели пройти службу в других частях Сил обороны Украины.

Каминский рассказал об иностранцах в Легионе ГУР: смотрите видео