Иностранцы со всего мира готовы сражаться за Украину: их тысячи

Прошло всего несколько дней с тех пор, как президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. Однако желающих вступить в этот легион превысило все ожидания.

Об этом в эфире заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает 24 канал. В первый день поступило около 2 тысяч звонков от иностранцев.

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Сначала назначили 2 контактных лица, которые должны были принимать звонки от иностранцев. Но оказалось, что этих звонков тысячи. К нам звонят не только персонально кто-то от себя, а целые группы иностранцев,

– рассказала Маляр.

Из-за того, что количество желающих огромно, все запросы трудно прорабатывать. С четверга, 3 марта, заработает колцентр, чтобы многоканально прорабатывать все звонки.

Напомним, что министр иностранных дел в среду, 3 марта, заявил, что воины-добровольцы едут в Украину из 16 стран мира. Их больше тысячи. Но заявки продолжают поступать.

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