Про це в ефірі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає 24 канал. У перший день надійшло близько 2 тисяч дзвінків від іноземців.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Спочатку призначили 2 контактні особи, які повинні були приймати дзвінки від іноземців. Але виявилося, що цих дзвінків тисячі. До нас дзвонять не тільки персонально хтось від себе, а цілі групи іноземців,

– розповіла Маляр.

Через те, що кількість охочих – величезна, всі запити важко опрацьовувати. Від четверга, 3 березня, запрацює колцентр, щоб могти багатоканально опрацьовувати всі дзвінки.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ у середу, 3 березня, заявив, що воїни-добровольці їдуть до України з 16 країн світу. Їх понад тисяча. Але заявки продовжують надходити.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!