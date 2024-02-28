Недавно президент Франции Эммануэль Макрон не исключил появления иностранных войск на территории Украины, хотя консенсуса среди союзников по этому вопросу нет. Однако издание отмечает, что уже немало иностранцев участвуют в российско-украинской войне.

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Кто воюет за Украину

В материале отмечается, что Владимир Путин рассматривает российско-украинскую войну как прокси-битву с Западом, который поддерживает Киев. Но западные страны приложили усилия, чтобы дистанцироваться от этой войны, несмотря на их мощную оборонительную поддержку Украины.

В прошлом году опубликованные документы подтвердили, что некоторые страны НАТО, включая Соединенные Штаты, Великобританию и Францию, направили в Украину небольшое количество спецназовцев и военных советников на неопределенных ролях, вероятно, связанных с материально-технической поддержкой и обучением,

– пишет издание.

Но более глубокая реальность войны в Украине заключается в том, что с обеих сторон уже воюют много иностранцев.

После начала полномасштабной российской агрессии тысячи добровольцев решили воевать за Украину из сочувствия. Преимущественно это люди из западных стран и постсоветских государств. Интернациональный легион примерно состоит из 20 000 иностранцев более 50 национальностей. Издание пишет, что по меньшей мере 50 граждан США погибли за Украину на этой войне. Большинство из них были ветеранами.

К слову, британские воины-добровольцы, которые два года воевали в составе Международного легиона ГУР МО Украины против оккупантов, поделились своим боевым опытом.

Недавно Владимир Зеленский своим указом разрешил тем иностранцам, которые легально проживают в Украине, вступать в Нацгвардию. Также глава государства предложил законопроект, который облегчит получение гражданства иностранцам, защищающим Украину от российской агрессии.

Кто воюет за Россию

Москва постоянно рассказывает о якобы уничтожении или захвате "иностранных наемников" в Украине. Но это не мешает Кремлю вербовать граждан Сирии, Кубы, Непала и даже Индии в свою оккупационную армию, тем самым разрушая собственную пропаганду. Как пишет издание, среди этих иностранцев есть те, кто присоединился к россиянам из-за нищеты и отчаяния, чтобы прокормить семьи. Правительство Непала обратилось к Кремлю с просьбой вернуть сотни завербованных непальских граждан на родину.

Владимир Путин в прошлом месяце подписал указ об ускоренном получении гражданства для иностранцев, которые подписали военные контракты с Россией для участия в войне против в Украине (оккупанты называют это "специальной военной операцией").

В материале отмечается, что российские власти также могли провести полицейские рейды в домах среднеазиатских мигрантов в разных городах, чтобы заставить их стать на службу. На некоторых задержанных людей могли оказывать давление.

Зачем России наемники-иностранцы