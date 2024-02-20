Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что вряд ли количество непальцев в российской армии превышает 10 тысяч. Но все равно факт их участия в войне не стоит исключать.

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Для чего России наемники

Официально в рядах оккупантов есть от 200 до 300 наемников из Непала, но неофициально цифра значительно больше. Впрочем она не достигает отметки 12 – 14 тысяч, как об этом пишут некоторые СМИ. Если бы это было правдой, непальцы массово попадали бы в плен к ВСУ.

По словам Черника, россиянам нужны наемники из других стран не только для пополнения рядов войска. На самом деле главная причина в пропаганде и в том, что именно Россия хочет продемонстрировать своим гражданам.

Они показывают, что якобы не одни в этом мире борются со "злом", что есть множество порабощенных народов, которые якобы страдают от американского империализма, теперь они вместе с россиянами сражаются бок о бок – все это классика Советского Союза,

– рассказал Петр Черник.

Владимир Путин понимает, что без пропаганды, без переноса собственной проблематики на широкую мировую общественность – не будет иметь "всенародной любви". Ведь, к сожалению, очень много россиян действительно поддерживают своего диктатора. Весной в России состоятся "выборы". Тогда мы увидим, какой показатель поддержки создадут для так называемого президента.

Если будет 40%, то это одно, а если 80% – это совсем другое. Нам надо, чтобы этот показатель был как можно ниже, потому что тогда легитимность самого диктатора поставят под сомнение прежде всего в самом Кремле,

– подчеркнул военный эксперт.

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