Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, что вряд ли количество непальцев в российской армии превышает 10 тысяч. Но все равно факт их участия в войне не стоит исключать.
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Для чего России наемники
Официально в рядах оккупантов есть от 200 до 300 наемников из Непала, но неофициально цифра значительно больше. Впрочем она не достигает отметки 12 – 14 тысяч, как об этом пишут некоторые СМИ. Если бы это было правдой, непальцы массово попадали бы в плен к ВСУ.
По словам Черника, россиянам нужны наемники из других стран не только для пополнения рядов войска. На самом деле главная причина в пропаганде и в том, что именно Россия хочет продемонстрировать своим гражданам.
Они показывают, что якобы не одни в этом мире борются со "злом", что есть множество порабощенных народов, которые якобы страдают от американского империализма, теперь они вместе с россиянами сражаются бок о бок – все это классика Советского Союза,
– рассказал Петр Черник.
Владимир Путин понимает, что без пропаганды, без переноса собственной проблематики на широкую мировую общественность – не будет иметь "всенародной любви". Ведь, к сожалению, очень много россиян действительно поддерживают своего диктатора. Весной в России состоятся "выборы". Тогда мы увидим, какой показатель поддержки создадут для так называемого президента.
Если будет 40%, то это одно, а если 80% – это совсем другое. Нам надо, чтобы этот показатель был как можно ниже, потому что тогда легитимность самого диктатора поставят под сомнение прежде всего в самом Кремле,
– подчеркнул военный эксперт.
Россия вербует иностранцев на войну: последние новости
- В ГУР сообщили, что в Сирии на аэродроме тренируют российских операторов дронов. Оккупантов учат управлять "Шахедами", а также другими БПЛА иранского производства. Обучение для них проводят командиры террористической группировки "Хезболла". Вместе с оккупантами тренируются сирийские наемники, которых Россия завербовала на войну с Украиной.
- Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил, что россияне привлекают к войне граждан Непала, Кубы, Сьерра-Леоне. В этих странах низкий доход, поэтому мужчины соглашаются воевать за деньги. Более того, им обещают, что они якобы не пойдут на фронт, а будут охранять важные объекты или служить в тылу.
- Россия активно вербует людей по всему миру. Например, из Сирии может привлечь около тысячи бойцов, даже несмотря на то, что когда-то оккупанты бомбили и уничтожали сирийские города. Россияне отдают предпочтение наемникам с боевым опытом, но это не обязательное условие. Завербованных выгодно отправлять на "мясные штурмы", чтобы потом не выплачивать им обещанные средства.