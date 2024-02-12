Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Он отметил, что это не новая практика.

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Россия активно вербует наемников

Наемники в российской армии есть, это не первая практика. И Сьерра-Леоне, и Сомали, и другие страны, менее экзотические на самом деле, и постсоветское пространство. То есть Россия сейчас пытается активно вербовать наемников и на постсоветском пространстве, и по всему миру,

– отмечает Юсов.

Он отметил, что финансовая мотивация чрезвычайно весомая в бедных странах и развивающихся странах. Поэтому, там страна-агрессор занимается вербовкой наемников.

Если говорить о той же Сирии, которую российские военные активно уничтожали и продолжают это делать, то там могут подготовить около тысячи наемников. В основном говорится о людях, у которых за спиной есть определенный боевой опыт. В то же время следует понимать, что это не обязательное условие при найме.

В конце концов, многим обещают, что они не попадут на передовую, будут работать в охране, обеспечении, но это не так. Это введение в заблуждение и непосредственно их напрямую будут использовать как других наемников,

– подчеркнул он.

По словам Юсова, этих наемников тоже будут отправлять на "мясные штурмы". И это россиянам выгодно, ведь не нужно будет выплачивать им обещанное вознаграждение.

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