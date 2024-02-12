Кроме этого, подтверждено ликвидации сразу нескольких офицеров с высокими званиями.

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Успешная ликвидация врагов

Украинские воины продолжают успешно уничтожать российских захватчиков на всех участках фронта. Так, этот раз подтверждена "успешная демобилизация" нескольких оккупантов.

Известно, что среди ликвидированных военных оккупационной армии есть россияне с высокими офицерскими званиями.

Как сообщает украинский офицер, военный блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", в список "успешно демобилизованных" вошли:

командир батальона майор Экчебеев Амаду;

капитан полиции Каширихин Юрий;

лейтенант Стребков Кирилл;

лейтенант Гасимов Яшар;

лейтенант Уринов Петр.

Также Анатолий Штефан обнародовал фото ликвидированных захватчиков.



Ликвидированные российские оккупанты / Фото Анатолий Штефан

Смерть врагам,

– подчеркнул украинский офицер.

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