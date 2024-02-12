Крім цього, підтверджено ліквідації одразу кількох офіцерів з високими званнями.

Дивіться також Майже 800 окупантів, 10 танків та майже пів сотні дронів: втрати ворога на 12 лютого

Успішна ліквідація ворогів

Українські воїни продовжують успішно знищувати російських загарбників на всіх ділянках фронту. Так, цього разу підтверджено "успішну демобілізацію" декількох окупантів.

Відомо, що серед ліквідованих військових окупаційної армії є росіяни з високими офіцерськими званнями.

Як повідомляє український офіцер, військовий блогер Анатолій Штефан "Штірліц", до списку "успішно демобілізованих" увійшли:

командир батальйону майор Екчебеєв Амаду;

капітан поліції Каширіхін Юрій;

лейтенант Стребков Кіріл;

лейтенант Гасимов Яшар;

лейтенант Урінов Петро.

Також Анатолій Штефан оприлюднив фото ліквідованих загарбників.



Ліквідовані російські окупанти / Фото Анатолій Штефан

Смерть ворогам,

– підкреслив український офіцер.

Кого ще з російських окупантів відправили у потойбіччя Сили оборони