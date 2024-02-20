Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що навряд чи кількість непальців у російському війську перевищує 10 тисяч. Але все одно факт їхньої участі у війні не варто відкидати.

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Для чого Росії найманці

Офіційно у лавах окупантів є від 200 до 300 найманців з Непалу, але неофіційно цифра значно більша. Утім вона не сягає позначки 12 – 14 тисяч, як про це пишуть деякі ЗМІ. Якби це було правдою, непальці масово потрапляли б у полон до ЗСУ.

За словами Черника, росіянам потрібні найманці з інших країн не тільки для поповнення лав війська. Насправді головна причина у пропаганді та в тому, що саме Росія хоче продемонструвати своїм громадянам.

Вони показують, що нібито не одні у цьому світі борються зі "злом", що є безліч поневолених народів, які нібито страждають від американського імперіалізму, тепер вони разом з росіянами б'ються пліч-о-пліч – все це класика Радянського Союзу,

– розповів Петро Черник.

Владімір Путін розуміє, що без пропаганди, без перенесення власної проблематики на широкий світовий загал – не матиме "всенародної любові". Адже, на жаль, дуже багато росіян справді підтримують свого диктатора. Весною у Росії відбудуться "вибори". Тоді ми побачимо, який показник підтримки створять для так званого президента.

Якщо буде 40%, то це одне, а якщо 80% – це зовсім інше. Нам треба, щоб цей показник був якнайнижчий, бо тоді легітимність самого диктатора поставлять під сумнів найперше у самому Кремлі,

– підкреслив військовий експерт.

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