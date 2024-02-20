Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що навряд чи кількість непальців у російському війську перевищує 10 тисяч. Але все одно факт їхньої участі у війні не варто відкидати.
До теми Експрес "Сирія – Бурятія – Україна": росіяни обманом вербують на війну сирійців, – ГУР
Для чого Росії найманці
Офіційно у лавах окупантів є від 200 до 300 найманців з Непалу, але неофіційно цифра значно більша. Утім вона не сягає позначки 12 – 14 тисяч, як про це пишуть деякі ЗМІ. Якби це було правдою, непальці масово потрапляли б у полон до ЗСУ.
За словами Черника, росіянам потрібні найманці з інших країн не тільки для поповнення лав війська. Насправді головна причина у пропаганді та в тому, що саме Росія хоче продемонструвати своїм громадянам.
Вони показують, що нібито не одні у цьому світі борються зі "злом", що є безліч поневолених народів, які нібито страждають від американського імперіалізму, тепер вони разом з росіянами б'ються пліч-о-пліч – все це класика Радянського Союзу,
– розповів Петро Черник.
Владімір Путін розуміє, що без пропаганди, без перенесення власної проблематики на широкий світовий загал – не матиме "всенародної любові". Адже, на жаль, дуже багато росіян справді підтримують свого диктатора. Весною у Росії відбудуться "вибори". Тоді ми побачимо, який показник підтримки створять для так званого президента.
Якщо буде 40%, то це одне, а якщо 80% – це зовсім інше. Нам треба, щоб цей показник був якнайнижчий, бо тоді легітимність самого диктатора поставлять під сумнів найперше у самому Кремлі,
– підкреслив військовий експерт.
Росія вербує іноземців на війну: останні новини
- У ГУР повідомили, що в Сирії на аеродромі тренують російських операторів дронів. Окупантів вчать керувати "Шахедами", а також іншими БпЛА іранського виробництва. Навчання для них проводять командири терористичного угруповання "Хезболла". Разом з окупантами тренуються сирійські найманці, яких Росія завербувала на війну з Україною.
- Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов підтвердив, що росіяни залучають до війни громадян Непалу, Куби, Сьєрра-Леоне. У цих країнах низький дохід, тому чоловіки погоджуються воювати за гроші. Ба більше, їм обіцяють, що вони нібито не підуть на фронт, а охоронятимуть важливі об'єкти чи служитимуть в тилу.
- Росія активно вербує людей по цілому світу. Наприклад, з Сирії може залучити близько тисячі бійців, навіть попри те, що колись окупанти бомбардували та знищували сирійські міста. Росіяни віддають перевагу найманцям з бойовим досвідом, але це не обов'язкова умова. Завербованих вигідно відправляти на "м'ясні штурми", щоб потім не виплачувати їм обіцяні кошти.