Росія оголосила "вигідний" пакет для іноземців, які долучаться до її армії. Крім того, що обіцяли заплатити не менш як 2000 доларів на місяць, ще й дали обіцянку прискорення процесу отримання російського паспорта.

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Жителі Непалу воювали в Україні на боці Росії

Як зазначали у виданні CNN, наразі Росія завербувала до своїх рядів близько 15 тисяч жителів, пропонуючи їм за службу гроші.

Я пішов в російську армію не заради задоволення. У Непалі у мене не було жодної можливості працевлаштуватися. Але, оглядаючись назад, це було не правильне рішення. Ми не уявляли, що нас так швидко відправлять на передову і наскільки жахливою буде ситуація,

– сказав один з непальських найманців.

Він розповів, що вирішив піти на війну, оскільки не мав роботи вдома. За це йому пропонували 2000 доларів на місяць і російське громадянство.

Після прибуття до столиці країни-агресорки Москви його відправили на коротке навчання. Після нього, чоловік поїхав воювати в Бахмуті. Там він пробув близько місяця, після чого отримав поранення.

"У Бахмуті немає жодної ділянки землі, яка б не постраждала від бомб. Усі дерева, кущі та зелень… їх уже немає. Більшість будинків зруйновано. Ситуація там настільки жахлива, що аж плакати хочеться", – розповів найманець, який воював на боці ворога.

Загалом, за даними CNN, близько 15 тисяч жителів Непалу взяли участь у війні на боці Росії. Щонайменше 2000 найманців зникли безвісти. Так, члени родин непальців, що воюють на боці окупантів, вимагають від влади повернути їхніх чоловіків додому. Однак, політики дуже применшують кількість непальських найманців, які поїхали брати участь у війні проти України. Вони зазначають, що у війні бере участь близько 200 громадян Непалу.

Росіяни обманом вербують на війну сирійців

Головне управління розвідки розповіло подробиці, як росіяни заманюють сирійців на війну. Відомо, що у цьому їм допомагають туристичні фірми. Спершу мешканцям Сирії пропонують стати охоронцями в Якутії, а потім обіцяють "кращу роботу" в Бурятії. Уже звідти сирійці потрапляють на фронт.

У ГУР повідомили, що підготовка відбувається на сирійській території неподалік міста Алеппо та аеродрому Kuweires. Як зазначили розвідники, перша партія – близько 1000 найманців – проходить вишкіл з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. Після завершення вишколу сирійських найманців доправлять на авіабазу Хмеймім, а звідти – на територію Росії.

"Рекрутинг сирійців на війну свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м'ясних штурмів", – підсумовують у ГУР.