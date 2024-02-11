Секретар РНБО Олексій Данілов закликав країни Заходу дати Україні більше зброї. Він пояснив наслідки, якщо союзники не зроблять цього.

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Україні потрібно більше зброї

Данілов наголосив, що наша держава потребує більше зброї для протистояння російській агресії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї, то ситуація на фронті ускладниться.

Нам потрібна зброя, зброя, зброя,

– сказав він.

Секретар РНБО зауважив, що постачання зброї з КНДР та Ірану до Росії призвело до деяких змін у ситуації на фронті.

Він дав зрозуміти, що кожна затримка з виділенням допомоги Україні теж впливає на ситуацію на фронті. Водночас секретар РНБО наголосив, що Україна не зупиниться у протистоянні російській агресії, адже у неї немає альтернативи.

І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу,

– заявив Данілов.

На його думку, США нададуть Україні підтримку у найближчому майбутньому.

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