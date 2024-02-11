Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал страны Запада дать Украине больше оружия. Он объяснил последствия, если союзники не сделают этого.

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Украине нужно больше оружия

Данилов отметил, что наше государство нуждается в большем количестве оружия для противостояния российской агрессии. Если страны Запада не увеличат поставки оружия, то ситуация на фронте усложнится.

Нам нужно оружие, оружие, оружие оружие,

– сказал он.

Секретарь СНБО отметил, что поставки оружия из КНДР и Ирана в Россию привели к некоторым изменениям в ситуации на фронте.

Он дал понять, что каждая задержка с выделением помощи Украине тоже влияет на ситуацию на фронте. В то же время секретарь СНБО отметил, что Украина не остановится в противостоянии российской агрессии, ведь у нее нет альтернативы.

И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада,

– заявил Данилов.

По его мнению, США окажут Украине поддержку в ближайшем будущем.

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