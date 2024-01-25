Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал 24 Каналу, что настоящие герои и патриоты сейчас защищают нашу страну. Однако война идет не только на Донецком, Луганском, Запорожском и других направлениях – она охватила всю территорию нашего государства.
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Война влияет на все сферы
Несмотря на то что огромное количество общин Украины физически не пострадали от войны, однако, как отметил Данилов, события, происходящие на фронте все равно влияют на моральное состояние людей, на ситуацию в экономике и других сферах жизни украинцев.
Также он обратил внимание на ситуации, происходящие с некоторыми беженцами среди, которых есть разные люди.
"Есть такие, которые называют себя "офицерами", но они сбежали из Украины, "надели памперсы" и где-то в нью-йорках порочат нашу страну. Если ты офицер, то должен быть в соответствующем месте, а не бегать по другим странам и прятаться от того, чтобы дать агрессору соответствующий отпор", – подчеркнул секретарь СНБО.
Очень важный фактор
В то же время враг продолжает прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.
Россия очень мощно работает в этом направлении, делает все возможное и невозможное для того, чтобы на территории нашей страны произошли внутренние дестабилизационные процессы,
– уверен он.
Однако украинцы должны противостоять действиям агрессора, и в этом нам помогает наше единство, которое является очень важным фактором.
"Стоит понимать, что наше единство – это залог сохранения Украины, нашего государства, нашей страны", – подчеркнул Алексей Данилов.
Больше о громких заявлениях Алексея Данилова
Секретарь СНБО прокомментировал ситуацию со сбитием российского самолета Ил-76 над Белгородом 24 января. Пока россияне разгоняют пропагандистские версии этого события, украинцам не нужно делать "шумиху", а стоит дождаться "официальной информации" от соответствующих государственных органов. По его словам, появится валидированная информация, которая будет соответствовать действительности и расставит все точки.
Ранее Данилов, комментируя атаку украинских беспилотников 21 января нефтяного терминала в Усть-Луге, отметил, что сейчас в России уничтожаются многие военные объекты с помощью украинского оружия. Сегодня для украинских сил расстояние в тысячу километров вглубь территории России не так уж велико, чтобы не достать туда нашим оружием.
- Также секретарь высказался по поводу протестов, состоявшихся в Башкирии. Он подчеркнул, что в России сейчас начинаются определенные процессы не только в Башкортостане, но и в Чечне, Татарстане, Дагестане. Поэтому западные страны должны готовиться к предстоящей фрагментации России. По его мнению, то, что происходит сегодня – только начало этого процесса.