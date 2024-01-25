Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал 24 Каналу, что настоящие герои и патриоты сейчас защищают нашу страну. Однако война идет не только на Донецком, Луганском, Запорожском и других направлениях – она охватила всю территорию нашего государства.

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Война влияет на все сферы

Несмотря на то что огромное количество общин Украины физически не пострадали от войны, однако, как отметил Данилов, события, происходящие на фронте все равно влияют на моральное состояние людей, на ситуацию в экономике и других сферах жизни украинцев.

Также он обратил внимание на ситуации, происходящие с некоторыми беженцами среди, которых есть разные люди.

"Есть такие, которые называют себя "офицерами", но они сбежали из Украины, "надели памперсы" и где-то в нью-йорках порочат нашу страну. Если ты офицер, то должен быть в соответствующем месте, а не бегать по другим странам и прятаться от того, чтобы дать агрессору соответствующий отпор", – подчеркнул секретарь СНБО.

Очень важный фактор

В то же время враг продолжает прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Россия очень мощно работает в этом направлении, делает все возможное и невозможное для того, чтобы на территории нашей страны произошли внутренние дестабилизационные процессы,

– уверен он.

Однако украинцы должны противостоять действиям агрессора, и в этом нам помогает наше единство, которое является очень важным фактором.

"Стоит понимать, что наше единство – это залог сохранения Украины, нашего государства, нашей страны", – подчеркнул Алексей Данилов.

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