Об этом 24 Каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отметив, что подготовка украинских пилотов продолжается согласно плану. Он убежден в том, что американские истребители будут защищать украинское небо и уничтожать врага. К слову, целом Украина получит от Нидерландов 24 самолета.
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"По плану продолжается подготовка наших пилотов. К тому, я думаю, что будут еще определенные такие дополнительные бонусы. То, что касается именно этого направления – направления самолетов. Давайте дождемся", – сказал Данилов.
Подготовка продолжается
Секретарь СНБО добавил, что инфраструктура для F-16 готовится. В этом максимально помогают партнеры Украины.
По словам Данилова, есть ответственные группы, которые очень плодотворно работают над этим вопросом. Сейчас все идет согласно графику и плану.
Все – комплексная работа. Техника не простая, сложная. Тот план, который есть, его понимают военные, высшее военно-политическое руководство нашей страны. Он сейчас в работе,
– подчеркнул секретарь Совета нацбезопасности и обороны.
F-16 для Украины: новости
- Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что в дальнейших пакетах военной помощи Украина ожидает истребители F-16. Ожидают также ракеты с дальностью в 300 – 500 километров. По словам Наева, это позволит украинским военным иметь еще больше успехов на фронте и деоккупировать территорию.
- Минобороны США убеждено, что украинское государство должно получить эти американские истребители уже к концу 2024-го года. Кроме того, Украина должна получить соответствующую инфраструктуру и запчасти.
- Некоторые европейские лидеры заявляли о том, что готовы передать F-16 прямо сейчас. Впрочем, это не лучший вариант для Украины. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для этого должны быть готовы, в частности, пилоты, инженеры и инфраструктура.