В частности, надо подготовить инфраструктуру для истребителей F-16 и наших пилотов. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Полковник отметил, что вещи, которые озвучивают наши партнеры, довольно очевидны. В частности, по словам Игната, западные союзники готовы предоставлять нам технику, но вопрос в том, все ли готово, чтобы она работала в Украине.

Поэтому очень часто мы видим разные сроки, прогнозы от разных стран, и от разных экспертов. Понятно, что должно все быть готово: и пилоты, и инфраструктура, и инженеры, и другие факторы, о которых меньше говорят,

– сказал он.

Игнат также подчеркнул, что самолеты типа F-16 – это авиационные комплексы, и нужно комплексно подходить к их размещению в Украине, взятию на вооружение и боевое применение.

"Конечно, уже можно было бы рассматривать различные заявления европейских лидеров, что мы готовы вам уже передать самолеты, чтобы они могли у нас просто располагаться территориально и тому подобное. Это не тот вариант, который подходит Украине", – заметил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что нашему государству нужно, чтобы самолеты F-16 работали и били оккупанта с воздуха, прикрывали воздушное пространство, в частности, оттеснили российскую авиацию подальше от наших границ, и уничтожали "Шахеды", которые этой ночью тоже атаковали Украину с воздуха.

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