Украина должна получить первые истребители F-16 уже к концу этого года. Кроме этого, мы должны получить соответствующую инфраструктуру и запасные части, заявила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

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Работа продолжается

Программа подготовки Украины продолжается. Она включает в себя несколько этапов.

Мы работаем как коалиция над программой F-16 и стремимся обеспечить начальную операционную готовность Украины с ее программой F-16 в 2024 году.

– сказала Волландер.

Программа включает подготовку пилотов, платформы, подготовку техников, а также запасные части и боеприпасы.

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