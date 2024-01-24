Україна має отримати перші винищувачі F-16 вже до кінця цього року. Крім цього, ми маємо також отримати відповідну інфраструктуру і запасні частини, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.

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Робота триває

Програма підготовки України триває. Вона включає кілька етапів.

Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році,

– сказала Волландер.

Програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

Американський пілот F-16 сказав, скільки таких винищувачів потрібно Україні