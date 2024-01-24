Україна має отримати перші винищувачі F-16 вже до кінця цього року. Крім цього, ми маємо також отримати відповідну інфраструктуру і запасні частини, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер.
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Робота триває
Програма підготовки України триває. Вона включає кілька етапів.
Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році,
– сказала Волландер.
Програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.
Американський пілот F-16 сказав, скільки таких винищувачів потрібно Україні
- Підполковник ВПС США, пілот F-16, Ден Гемптон сказав, скільки винищувачів F-16 потрібно мати нашій державі. За його словами, будь-яка кількість стане в пригоді для захисту українського неба. Ден Гемптом сказав, що якби він міг потрапити в Україні із хоча б 6 літаками F-16, то він би це зробив.
- Водночас ідеальним варіантом буде, якщо наша держава отримає дві ескадрильї цих винищувачів, тобто 36-40 одиниць. За його словами, така кількість потрібна, адже жоден реактивний літак не може працювати весь час.
- Боротьба України за право отримати новітній американський винищувач тривала дуже довго. З часом вдалося сформувати авіаційну коаліцію із країн-партнерів, які готові були надати свої літаки для України. Першими стали Нідерланди.