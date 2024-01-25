Зокрема, треба підготувати інфраструктуру для винищувачів F-16 та наших пілотів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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Полковник зауважив, що речі, які озвучують наші партнери, доволі очевидні. Зокрема, за словами Ігната, західні союзники готові надавати нам техніку, але питання в тому, чи все готове, щоб вона працювала в Україні.

Тому дуже часто ми бачимо різні терміни, прогнози від різних країн і від різних експертів. Зрозуміло, що повинно все бути готове: і пілоти, і інфраструктура, і інженери, і інші чинники, про які менше говорять,

– сказав він.

Ігнат також підкреслив, що літаки типу F-16 – це авіаційні комплекси, і потрібно комплексно підходити до їх розміщення в Україні, взяття на озброєння і бойове застосування.

"Звичайно, уже можна було б розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки, щоб вони могли у нас просто розташовуватися територіально тощо. Це не є той варіант, який підходить Україні", – зауважив Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що нашій державі потрібно, щоб літаки F-16 працювали й били окупанта з повітря, прикривали повітряний простір, зокрема відтіснили російську авіацію подалі від наших кордонів, і знищували "Шахеди", які цієї ночі теж атакували Україну з повітря.

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