Про це 24 Каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, зауваживши, що підготовка українських пілотів триває згідно з планом. Він переконаний у тому, що американські винищувачі боронитимуть українське небо та знищуватимуть ворога. До слова, загалом Україна отримає від Нідерландів 24 літаки.

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"За планом триває підготовка наших пілотов. До того, я думаю, що будуть ще певні такі додаткові бонуси. Те, що стосується саме цього напрямку – напрямку літаків. Дочекаймось", – сказав Данілов.

Підготовка триває

Секретар РНБО додав, що інфраструктура для F-16 готується. У цьому максимально допомагають партнери України.

За словами Данілова, є відповідальні групи, які дуже плідно працюють щодо цього питання. Нині усе триває згідно з графіком та планом.

Усе – комплексна робота. Техніка не проста, складна. Той план, який є, його розуміють військові, вище військово-політичне керівництво нашої країни. Він нині в роботі,

– наголосив секретар Ради нацбезпеки й оборони.

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