Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, зауваживши, що винищувачі F-16 дійсно суттєво допоможуть Україні на полі бою.

До теми Б'ють на сотні кілометрів: як смертоносні ракети JASSM до F-16 допоможуть ЗСУ на полі бою

Як F-16 допоможуть Україні

Як вважає Гетьман, F-16 допоможуть Україні вибивати протиповітряну оборону ворога. Після цього наші радянські літаки зможуть залітати далі, ніж зазвичай, та знищувати об'єкти ворога звичайними бомбами, аби не витрачати ракети, які перебувають в дефіциті.

Зверху їх прикриватимуть F-16 від російських літаків. Ракети для F-16 класу "повітря – земля" пошматують російське ППО. А паралельно інші наші літаки атакуватимуть місця, які не будуть захищені із землі. Також F-16 прикриватимуть наші літаки від російських,

– сказав Гетьман.

У такий спосіб вдасться руйнувати серйозні об'єкти ворога, які розташовані вглиб лінії фронту. Але не варто вважати, що Україна отримає ці літаки – і одразу буде перемога.

Те, що ці літаки зроблять перелом – і ми одразу всіх переможемо… Давайте припиняти це. Поки у нас будуть дитячі погляди на цю війну, це не дасть можливості швидко завершити її перемогою. Давайте знімати ці рожеві окуляри,

– зауважив Гетьман.

F-16 для України: коротко