Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Разом з тим, він наголосив, що захисником неба може стати будь-хто, передає 24 Канал.
Важливо Наєв анонсував надходження літаків F-16 з ракетами на 300 – 500 кілометрів
Це лише у тіктоці є такі фейкові відео. Немає серед тих, хто навчається, жінок. Але ми не ставимо на цьому крапку. У нас є Харківський університет Повітряних сил, де навчаються жінки. Стати захисником нашого неба може кожен,
– повідомив Ігнат.
Разом з тим, речник Повітряних сил додав, що наразі тривають навчання пілотів. Усі вони склали відповідний тест зі знання англійської мови, тому не потребують перекладачів. За словами Ігната, навчання відбувається згідно з усіма запланованими графіками від партнерів.
Останні новини про F-16
- У Міноборони США припускають, що Україна може отримати літаки F-16 до кінця 2024 року. Окрім самих винищувачів, наша країна також повинна отримати відповідну інфраструктуру і запасні частини.
- Юрій Ігнат повідомив, що українські пілоти вже літають на винищувачах F-16 разом з інструкторами. Речник Повітряних сил додав, що міжнародні партнери дуже конфіденційно навчають українських льотчиків й інформацію особливо не оприлюднюють.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба очікує, що у 2024 році вже будуть перші перемоги F-16 в українському небі. Він додав, що готуються не лише пілоти та інженери, але й уся необхідна інфраструктура.