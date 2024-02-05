Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Разом з тим, він наголосив, що захисником неба може стати будь-хто, передає 24 Канал.

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Це лише у тіктоці є такі фейкові відео. Немає серед тих, хто навчається, жінок. Але ми не ставимо на цьому крапку. У нас є Харківський університет Повітряних сил, де навчаються жінки. Стати захисником нашого неба може кожен,

– повідомив Ігнат.

Разом з тим, речник Повітряних сил додав, що наразі тривають навчання пілотів. Усі вони склали відповідний тест зі знання англійської мови, тому не потребують перекладачів. За словами Ігната, навчання відбувається згідно з усіма запланованими графіками від партнерів.

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