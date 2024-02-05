Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Вместе с тем, он отметил, что защитником неба может стать любой, передает 24 Канал.

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Это только в тиктоке есть такие фейковые видео. Нет среди тех, кто учится, женщин. Но мы не ставим на этом точку. У нас есть Харьковский университет Воздушных сил, где учатся женщины. Стать защитником нашего неба может каждый,

– сообщил Игнат.

Вместе с тем, представитель Воздушных сил добавил, что сейчас продолжаются учения пилотов. Все они сдали соответствующий тест по знанию английского языка, поэтому не нуждаются в переводчиках. По словам Игната, обучение происходит согласно всем запланированным графикам от партнеров.

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