Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Вместе с тем, он отметил, что защитником неба может стать любой, передает 24 Канал.
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Это только в тиктоке есть такие фейковые видео. Нет среди тех, кто учится, женщин. Но мы не ставим на этом точку. У нас есть Харьковский университет Воздушных сил, где учатся женщины. Стать защитником нашего неба может каждый,
– сообщил Игнат.
Вместе с тем, представитель Воздушных сил добавил, что сейчас продолжаются учения пилотов. Все они сдали соответствующий тест по знанию английского языка, поэтому не нуждаются в переводчиках. По словам Игната, обучение происходит согласно всем запланированным графикам от партнеров.
Последние новости о F-16
- В Минобороны США предполагают, что Украина может получить самолеты F-16 до конца 2024 года. Кроме самих истребителей, наша страна также должна получить соответствующую инфраструктуру и запасные части.
- Юрий Игнат сообщил, что украинские пилоты уже летают на истребителях F-16 вместе с инструкторами. Представитель Воздушных сил добавил, что международные партнеры очень конфиденциально обучают украинских летчиков и информацию особо не обнародуют.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ожидает, что в 2024 году уже будут первые победы F-16 в украинском небе. Он добавил, что готовятся не только пилоты и инженеры, но и вся необходимая инфраструктура.