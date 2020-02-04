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      Иностранка заказала убийство бывшего мужа: ее задержало СБУ

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      Фото с места события / ssu.gov.ua

      Сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран ЕС и задержали в Ивано-Франковске его организатора – бывшую жену иностранца.

      Ее и "киллера" задержали рядом с домом, в котором женщина арендовала квартиру: иностранка передавала аванс за преступление, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Сотрудники спецслужбы получили информацию, что иностранная студентка одного из местных вузов ищет исполнителя для заказного убийства. Жертвой должен был стать ее бывший муж - его жизнь она оценила в 4,3 тысячи долларов.

      Причиной стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты. По ее замыслу, убийство должно было произойти за рубежом и выглядеть как несчастный случай, это могло бы обеспечить ей алиби.

      СБУ попередила злочин
      Иностранка пыталась передать "киллеру" 500 долларов аванса за преступление

      Правоохранители уже открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, совершенное по заказу. Иностранке сообщели о подозрении, ей грозит до 15 лет за решеткой.

      К слову, накануне СБУ провела совместную спецоперацию с грузинской Службой государственной безопасности. В результате силовикам удалось предотвратить двойное заказное убийство на территории Грузии.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска СБУ
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