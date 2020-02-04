Іноземка замовила вбивство колишнього чоловіка: її затримало СБУ

Працівники СБУ запобігли замовному вбивству громадянина однієї з країн ЄС та затримали в Івано-Франківську його організатора – колишню дружину іноземця.

Її та "кілера" затримали поруч з будинком, у якому жінка орендувала квартиру: іноземка передавала аванс за злочин, повідомляє прес-служба СБУ.

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Співробітники спецслужби отримали інформацію, що іноземна студентка одного з місцевих ВНЗ шукає виконавця для замовного вбивства. Жертвою мав стати її колишній чоловік – його життя вона оцінила у 4,3 тисячі доларів.

Причиною стале те, що після розлучення їх спільна дитина залишилася з батьком, а саму жінку суд зобов'язав сплачувати аліменти. За її задумом, вбивство мало б відбутися за кордоном та виглядати як нещасний випадок, це могло б забезпечити їй алібі.



Іноземка намагалася передати "кілеру" 500 доларів авансу за злочин

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство, вчинене на замовлення. Іноземці повідомлено про підозру, їй загрожує до 15 років за ґратами.

До слова, напередодні СБУ провела спільну спецоперацію з грузинською Службою державної безпеки. У результаті силовикам вдалося попередити подвійне замовне вбивство на території Грузії.