Иностранное СМИ назвало российских военных "украинскими сепаратистами": реакция МИД

Информационное агентство AFP назвало российских военных, воюющих против Украины, "украинскими сепаратистами". В МИД Украины решительно осудили слова СМИ.

Описывая ход боевых действий в Лисичанске, известное иностранное агентство назвало российских захватчиков "украинскими сепаратистами".

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Иностранное СМИ распространило пропагандистские нарративы

Российское агентство AFP сослалось на российских пропагандистов и заявило, что на Востоке воюют украинские сепаратисты. Впоследствии агентство добавило опровержение украинской стороны, однако опять же акцентировало внимание на том, что это украинские сепаратисты и только раз вспомнило российскую армию.

В комментариях под сообщением пользователи начали указывать СМИ на их очень грубую ошибку. В частности, сммщики платформы Liveuamap иронически прокомментировали сообщение "украинский сепаратист Рамзан Кадыров". Однако издание до сих пор не исправило свои сообщения. По состоянию на 12:30 3 июля они висят почти сутки.

Реакция Украины не заставила себя ждать

Спикер Министерства иностранных дел Украины назвал сообщения СМИ нарушением, поскольку это подыгрывание российской пропаганде. Из сообщения журналистов следует, что в Украине внутренний конфликт и она воюет сама с собой.

AFP стали жертвой российской пропаганды Они вызывающе называют российскую армию вторжения "украинскими сепаратистами", представляя войну России против Украины как внутренний конфликт – Кремль торжествует. Что дальше – "украинские сепаратисты" запускают крылатые ракеты из Каспия?

– сказал Николенко.

Что происходит в Лисичанске

В Лисичанске очень много российских военных с большим количеством оружия. Оккупанты уже закрепляются в городе, а также в Верхнекаменке. Россияне бросили на Лисичанск едва ли не все силы и атакуют город с непонятной жестокой тактикой.

Россияне уже сообщали о якобы "взятии" Лисичанска, однако в Нацгвардии это опровергли. За город до сих пор продолжаются бои.

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