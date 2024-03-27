"От этого зависит моя жизнь": впечатляющая история британского добровольца

Британский военный Пол Огилви уже почти полтора года находится на реабилитации. Тернопольским медикам удалось спасти от ампутации ногу добровольца. Пол выздоравливает и последние пять месяцев живет у местного волонтера Ярослава Колодия.

Сентябрь 2022 года. Взрыв. За ним десятки, сотни других. Обстрел продолжается часами. Украинские военные удерживают позицию на Бахмутском направлении. Снаряд попадает возле самого окопа. Один из военнослужащих зовет на помощь. Откликается британец Пол Огилви, что с начала полномасштабного вторжения присоединился в ряды Вооруженных сил. Он делает шаг, его нога проваливается. Несмотря на это ощущение боли нет. Какое-то время военный думает, что остался без ноги. Мужчину удастся эвакуировать через несколько часов. Во время спасения он получит еще одно ранение. ZAXID.NET рассказывает историю Пола Огилви, который приехал помочь украинцам на войне и несмотря на тяжелые ранения готовится вернуться на фронт.

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"Ты уже без костылей!"

Громкий лифт тернопольской больницы останавливается на втором этаже. Из коридора раздается громкий смех. На диване напротив дверей лифта сидят двое военных в штатском – 28-летний Николай из Ивано-Франковска, который приехал на консультацию перед операцией, и 54-летний Пол из Лондона.

Сегодня Пол приехал в больницу с волонтером Ярославом Колодием, который привез помощь для больницы: весь коридор заставлен коробками и колесными креслами. Им быстро шагает врач-ортопед Сергей Гариян, который делает операции украинским бойцам.

"Сергей, можно тебя на минутку? Мы привезли помощь из Австрии, надо фото для отчета", – говорит Ярослав и зовет военных становиться к фото.

Слева направо военный Николай, Сергей Гариян, Ярослав Колодий и Пол Огилви / Фото ZAXID.NET

"Пол, ты возьмешь такси домой?", – спрашивает Ярослав и спешит по делам. Пол шагает по больничному коридору. В палатах лежат уставшие раненые военные из разных уголков Украины. Вдруг из одной из палат раздается возглас.

"Пол! Вот это Голливуд! Красавчик! Ты уже без костылей! Как моя нога? Ха-ха! Все хорошо, ловит Wi-Fi. 5G!", – говорит раненый военный и показывает металлическую конструкцию в своей ноге.

"О, да! У меня очень много друзей в больнице", – улыбается Пол и идет не к лифту, а к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж. По дороге к выходу к мужчине подойдут еще несколько врачей, чтобы спросить о его самочувствии.

"Товарищ сказал, что обязательно вытащит меня"

Пол открывает дверь большого и просторного дома семьи Ярослава, где живет более пяти месяцев. Из-за двери выглядывает игривый далматинец Дойче. Собака радуется людям, трется о пальто и оставляет на нем пятно из белой шерсти.

Собака Дойче / Фото ZAXID.NE

Военный садится за кухонный стол, на котором лежат его конспекты по украинскому языку. Нога Пола устала. Позади мужчины под стеной стоят красные костыли. Пол не пользовался ими уже две недели и даже смог без них пройти полтора километра. Он рассказывает, что имеет проблемы с кровообращением из-за неудобной обуви, но через несколько дней будет иметь новые ботинки.

С 2022 года Пол в Украине и порой скучает по родному Лондону. Мама Пола – медсестра, а папа – сантехник. Они переехали в Англию с Ямайки. Пол был на Ямайке лишь раз, в 11-летнем возрасте. Он не помнит, о каких профессиях мечтал в детстве, а военную форму впервые надел в 16.

Военный Пол Огилви / Фото ZAXID.NET

Когда мне было 18, то я поехал в Хорватию и воевал там пять лет. После этого работал в двух охранных компаниях, но это не было так интересно. Я поехал в Хорватию, потому что искал приключений и хотел поступать правильно. В Хорватии была война, им не хватало людей. Я был на тренировке и познакомился с тремя британскими солдатами, они попросили стать добровольцем. Я согласился, хотя как раз получил хорошую работу. Война для меня никогда не была связана с деньгами, я никогда не зарабатывал на войне много. Вообще я даже не думал, что мне будут платить, когда приехал в Украину?

– рассказывает Пол.

Он идет в свою комнату. Через несколько минут приносит толстую книгу о спецоперациях в Хорватии, которую ему подарил знакомый генерал. Среди старых фото здесь есть и его фотография.

"Во время войны в Хорватии мы много работали в тылу врага. Было много раненых и убитых. Нам приходилось оставлять погибших. От этого очень страдали их семьи, поэтому я перестал ходить на похороны. Родственники спрашивали: "А где мой сын?". Я не мог ответить, что ваш сын получил пулю в голову и нам пришлось оставить его за 20 миль от фронта", – вспоминает доброволец.

Пол Огилви во время войны в Хорватии / Фото ZAXID.NET

Военный знал о российско-украинской войне с самого начала, с 2014 года. Его друзья, с которыми он воевал в Хорватии, приезжали тренировать украинских солдат. Пол говорит, что его постоянно кто-то пытался затянуть в Украину. Однако он отказывался приезжать, потому что хотел спокойной жизни. Он не думал, что в 2022 году начнется полномасштабная война.

В 2022 году шесть моих друзей решили ехать в Украину. Я не поехал с ними по смешной причине – мне надо было лечить зубы. Мои друзья попали на полигон в Яворове, который вскоре разбомбили. Мне повезло, что я приехал позже. Но уже когда мои друзья собирались, то я знал, что точно поеду в Украину,

– рассказал Пол.

Его родственники не злились из-за такого выбора. Сначала Пол воевал в рядах Интернационального легиона, однако впоследствии перевелся в 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду "Эдельвейс".

"Возможно, моя семья сердилась только из-за того, что ушел из легиона и добрых полгода ни с кем не общался. Я пошел в украинское подразделение, которое не сходило с нуля. Родные хотели знать почему. Мне было очень трудно все объяснять", – говорит военный.

Пол Огилви приехал в Украину в 2022 году / Фото ZAXID.NET

Пол говорит, что он в армии мастер на все руки: его задачи связаны с разведкой и штурмом, использованием различного оружия. Ранения, из-за которых едва не потерял ногу, он получил в сентябре 2022 года вблизи Соледара в Донецкой области. Вспоминает, что россияне штурмовали позиции, которые удерживали украинские военные, и атаковали танками, артиллерией и дронами.

"Мы пробыли там две ночи. Российская артиллерия начинала работать в 8 утра и заканчивала в 8 вечера. Тогда они не могли захватить нас. Как-то я услышал взрыв. Военный Тарас попросил помочь ему, потому что он получил ранения. Я понял, что не могу обернуться. Попробовал встать – и моя нога как будто провалилась вниз. Я попросил еще одного военного наложить мне жгут. Он смотрел на мою ногу и сказал: "О, нет...". Я подумал, что мою ногу просто оторвало. Жгут мне таки наложили. Нас видели российские дроны, мы не могли эвакуироваться. Однако товарищ сказал, что обязательно вытащит меня отсюда. Я просил ждать, чтобы россияне не обращали на нас внимание. Я убеждал, что с моей ногой все в порядке и она просто сломана", – говорит Пол.

Несмотря на обстрелы военные из его взвода приехали проводить эвакуацию. Один из них во время этого потерял ногу, когда наступил на мину-ловушку. Они несколько раз пытались вытащить Пола, но россияне атаковали дронами и сбрасывали гранаты.

Ребята были ранены и пытались вытащить меня. Когда они в очередной раз сбросили меня, то пришлось заползти в окоп. Я смог стабилизировать ногу. У меня не было никакой боли, просто нога была под очень странным углом. Кроме этого, я понимал, что в ней дырка, но не осознавал, насколько это плохо. Мы часами не могли уехать оттуда. Через некоторое время ребята меня вытащили, обстрел продолжался, меня снова ранили, но мне просто повезло выжить,

– вспоминает военный и добавляет, что это все не было таким впечатляющим, как все привыкли видеть в боевиках.

После этого он с многочисленными ранениями и переломами попал в больницу в Доброполье, а затем в Вараш в Ровенской области.

"Мои родные обрадовались, потому что я не на войне и мне не ампутировали ногу. Это сделало меня несчастным на несколько дней. Мои сестры и брат хотели приехать, но я сказал, что не нужно. У них много работы, а мы можем спокойно общаться через Zoom и соцсети, мои племянники всегда пишут мне по утрам. Я получаю сотни сообщений: "Как ты? Чем занимаешься? Что ешь?", – говорит Пол.

Военный Пол Огилви / Фото ZAXID.NET

"Я очень хочу бегать"

Попасть в Тернополь и познакомиться с Ярославом Колодием Полу помог британский волонтер Шон Хопкинс, который помогает Украине с начала полномасштабного вторжения. В Тернополе хирургам удалось сохранить Полу ногу благодаря остеосинтезу. Специальные импланты Шон Хопкинс смог найти в Австралии, поскольку в Украине их не было. На поиски и доставку понадобилось полгода. В Тернополе Полу в прошлом году сделали две операции, после чего Ярослав пригласил его жить в своем доме.

"Ярослав помогал, приносил много вещей, очень много переводил. Так мы стали очень хорошими друзьями. Мне очень повезло, что он предложил у него пожить. Я планировал снимать квартиру, потому что жизнь в больнице просто сводит с ума. Мне нравится семья Ярослава, но признаюсь, что я дома почти постоянно один. Я интроверт, поэтому мне не сложно. Кроме того, я выздоравливаю и становлюсь все менее зависимым от других", – рассказывает военный.

Пол смотрит на ногу. Говорит, что она постоянно болит, но с каждым днем ему становится лучше. Он лечится и не любит драматизировать. Каждое его утро начинается в 8:00. С помощью специального устройства он нагревает колено, впоследствии делает специальные упражнения.

Недавно утром Пол уже смог сделать растяжку и прикоснуться к ногам. В целом ему нужно для тренировок 4-5 часов в день. Если он старательно все будет выполнять, то сможет бегать в августе или в сентябре. Врачи обещают, что полного восстановления можно достичь через год.

На следующей неделе я собираюсь идти в спортзал. Я очень хочу начать бегать. Для этого мне также нужно сбросить вес. Вы, наверное, заметили, что в больнице после операций все военные набирают вес. Мне нужно заниматься два часа утром и два часа вечером – и тогда мое тело будет становиться все сильнее. В Хорватии я сломал колено, и понадобился год, чтобы снова ходить и бегать. После этого еще год страдал от боли и был в абсолютной агонии. Когда я уехал из Хорватии, прошло полгода, мне пришлось ходить на специальные массажи. А потом однажды я проснулся и не почувствовал никакой боли,

– говорит Пол.

Он передвигается по городу преимущественно на такси и замечает, что Тернополь не очень приспособлен для людей с инвалидностью.

Флаг в доме Ярослава Колодия / Фото ZAXID.NET

"Я едва не убил своего друга, потому что недостаточно понимал хорватский"

Кроме физических тренировок, Пол тренирует и свой украинский. Он может объясниться на бытовом уровне. Однако говорит, что в следующем году будет учить больше, чтобы продолжить службу.

"Я свободно разговариваю на хорватском. В Хорватии было немного людей, которые разговаривали на английском, поэтому приходилось учить местный язык, интернета не было. Я едва не убил своего друга, потому что недостаточно понимал хорватский. Это урок, о котором я всем рассказываю. Иностранцы могут создать проблемы для подразделения, где все говорят на украинском. Поэтому мне нужно выучить украинский, потому что от этого зависит моя жизнь. А еще очень невежливо приезжать в чужую страну и не разговаривать на ее языке. Я считаю это очень оскорбительным", – объясняет Пол.

Он берет свои конспекты и читает слова и фразы на украинском. Пол показывает приложения для изучения языка, которые имеет на телефоне. Одно из приложений оплачивает для него сестра.

Первое, что я научился писать на украинском – это имя и фамилия. Потому что раньше, когда врачам нужно было заполнить какие-то документы, то они просто паниковали, но когда я писал самостоятельно имя, фамилию, дату рождения – все были счастливы,

– улыбается Пол.

"Этот год не будет успешным"

Пол говорит, что для него война еще не закончилась. Он планирует возвращаться и за собственные деньги покупает себе снаряжение: два бронежилета и бронепластины, аптечку, очки и тому подобное. Вскоре он получит ночные прицелы и планирует приобрести тепловизор. И это только половина из необходимого.

Я очень верю в победу Украины. Мы побеждаем, просто люди не понимают, как выглядит победа. Всегда есть много отчаяния и слез. Этот год не будет очень успешным, потому что есть Америка, которая ведет себя, как засранец, есть Европа, которая слишком долго принимает решения. Есть люди, которые не понимают важность войны. Как-то я сел в такси, и мне водитель сказал, что не хочет ехать на фронт, потому что не хочет умереть. Если бы война была в Англии и кто-то из англичан такое сказал, то я бы очень разозлился. Это несправедливо по отношению к моим друзьям, которые месяцами воюют и не видят своих жен и детей,

– говорит военный.

Он уверен, что украинцы – хорошие солдаты, но новобранцам нужно больше подготовки, чтобы лучше использовать оружие и чувствовать сплоченность. Он готов помогать и продолжать бороться.

"России сошло с рук то, что она сделала в 2014 году. Я вернусь, потому что у меня есть ощущение незавершенного дела. Когда я попал в украинское подразделение, то начал работать и завоевывать доверие. Нужно себя проявить, чтобы к тебе привыкли, чтобы тебя поняли. Здесь все зависит от доверия, потому что тебе тогда дают больше миссий. Иногда миссии очень сложные, но когда ты их выполняешь, то приходит опыт. Тебе больше доверяют, но задачи становятся опасными", – говорит Пол.