Это ненормально, – Андрющенко раскритиковал неоднозначный репортаж иностранного СМИ о Мариуполе

Западные журналисты сняли сюжет о Мариуполе, в частности о том, как сейчас живет город. Однако некоторые важные детали относительно начала вторжения были опущены.

Иностранные медиа не осветили проблемы русификации украинцев в Мариуполе, не затронули тему нехватки жилья после разрушения. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что есть очень много журналистов, которые получают разрешение от России на съемки оккупированных территорий, но потом их репортажи не выходят по ряду причин.

Как Украина должна относиться к репортажам об оккупированных территориях?

Петр Андрющенко подчеркнул, что, на основе материала иностранных СМИ о Мариуполе, возникает впечатление, что там абсолютно нормальная жизнь. Однако, объективно, это не так.

Однако нас никто не спрашивает. Мне кажется, что здесь есть определенные проблемы со стороны нашего МИДа. Мы должны были бы подчеркивать, что такие репортажи стоит согласовывать (с Украиной – 24 Канал) до того, как их публиковать. Мы должны были бы давать какую-то дополнительную информацию, какие-то комментарии по этому,

– сказал он.

Хотя в репортаже иностранных журналистов за кадром звучит, что многие люди вынужденно выехали из Мариуполя, однако нет их историй об этом. То есть нет какого-то подтверждения того, что Россия заставила много украинцев покидать собственные дома.

Руководитель Центра изучения оккупации отметил, что количество жертв в Мариуполе может равняться количеству погибших в Газе. Об этом, к сожалению, не было указано в репортаже. Хотя эта тема является очень резонансной, ведь мир остро раскритиковал Израиль за такие действия, но о преступлениях России, вероятно, в таких же масштабах, упоминаний не было.

Они (западные журналисты – 24 Канал) снимают именно такие репортажи для того, чтобы можно было получить доступ повторно снимать оккупированные территории. Потому что это эксклюзив. Поэтому лояльность (к оккупационной власти – 24 Канал) диктуется таким прагматизмом. Это не нормально,

– подчеркнул Андрющенко.

Он отметил, что Украина должна реагировать на это. Говорится о том, что иностранные СМИ должны получить согласование от украинской власти на варианты пересечения границы оккупированных территорий и как вести себя там.

Стоит добавить, что Владимир Зеленский заявил, что Украина имела данные о гибели около 20 тысяч людей в Мариуполе, однако назвать точную цифру пока невозможно без детальных расследований на месте. По его словам, Россия параллельно уничтожала, депортировала и брала в плен мирных жителей, а нынешнее восстановление города может быть попыткой скрыть масштабы совершенных преступлений.

Какова ситуация в оккупированном Мариуполе?