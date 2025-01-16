Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий главы Офиса Президента Андрея Ермака в эфире национального марафона.

К теме Ожидаю, что скоро состоится встреча Зеленского и Трампа, – Ермак

Что сказал Ермак о будущем иностранном контингенте в Украине

Андрей Ермак отметил, что инициатива по размещению иностранного контингента в Украине принадлежит именно Эммануэлю Макрону.

В частности, глава ОП отметил, что несколько дней назад британский премьер Кир Стармер встречался с Макроном и обсуждал эту инициативу. Впрочем, Ермак не вдавался в детали переговоров, но подтвердил, что этот вопрос обсуждают и в дальнейшем.

Эти консультации продолжаются, они есть, я могу подтвердить, что такие разговоры продолжаются. И очень важно, они могут стать частью определенных гарантий безопасности. Безусловно, я хотел бы уточнить, что на сегодня главной гарантией безопасности является наше полноценное членство в НАТО, но на этом пути, безусловно, Украина приветствует эту инициативу президента Макрона,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

В конце концов, Андрей Ермак отметил, что очень важно, чтобы все детали размещения иностранного контингента были очень подробно проработаны, и количество, и размещение, и функционал и тому подобное. Ведь, как отмечал Владимир Зеленский, Украине нужны действительно абсолютно эффективные, реальные и сильные гарантии.

К слову, президент Украины отмечал, что наше государство обсуждает размещение миротворческого контингента со своими партнерами. Говорится, в частности, о Франции, Польше, Британии и некоторых странах Балтии.