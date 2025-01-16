Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар глави Офісу Президента Андрія Єрмака в етері національного маратону.

До теми Очікую, що скоро відбудеться зустріч Зеленського і Трампа, – Єрмак

Що сказав Єрмак про майбутній іноземний контингент в Україні

Андрій Єрмак зазначив, що ініціатива щодо розміщення іноземного контингенту в Україні належить саме Еммануелю Макрону.

Зокрема, глава ОП наголосив, що кілька днів тому британський прем'єр Кір Стармер зустрічався з Макроном та обговорював цю ініціативу. Утім, Єрмак не вдавався до деталей переговорів, але підтвердив, що це питання обговорюють і надалі.

Ці консультації тривають, вони є, я можу підтвердити, що такі розмови продовжуються. І дуже важливо, вони можуть стати частиною певних безпекових гарантій. Безумовно, я хотів би уточнити, що на сьогодні головною гарантією безпеки є наше повноцінне членство в НАТО, але на цьому шляху, безумовно, Україна вітає цю ініціативу президента Макрона,

– підкреслив глава Офісу Президента.

Зрештою, Андрій Єрмак зауважив, що дуже важливо, щоб всі деталі розміщення іноземного контингенту були дуже детально пропрацьовані, і кількість, і розміщення, і функціонал тощо. Адже, як наголошував Володимир Зеленський, Україні потрібні дійсно абсолютно ефективні, реальні та сильні гарантії.

До слова, президент України наголошував, що наша держава обговорює розміщення миротворчого контингенту зі своїми партнерами. Мовиться, зокрема, про Францію, Польщу, Британію та деякі країни Балтії.