Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Андрія Єрмака в ефірі телемарафону.

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Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа

Андрій Єрмак пояснив, що Україна налаштована одразу після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа почати офіційні розмови та консультації.

Я очікую, що дуже скоро відбудеться зустріч між президентом Трампом, який офіційно вступить на посаду, та нашим президентом Зеленським, щоб обговорювати конкретні плани, як закінчити цю війну,

– сказав керівник ОП.