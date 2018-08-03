12:10
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны
ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Инсайдеры рассекретили основные характеристики смартфона Google Pixel 3 XL

95 Читати новину українською
Прототип Google Pixel 3 XL
Прототип Google Pixel 3 XL / Фото из свободных источников

До выхода обновленной линейки Google Pixel осталось всего несколько месяцев, однако деталей о грядущих новинках компания не разглашает. Однако недавно в сети появились живые фото Google Pixel 3 XL, а также результаты тестирования смартфона в Geekbench, которые раскрывают технические характеристики флагмана поискового гиганта.

Об этом сообщает Gizchina.

Читайте также: Google выпустила рекомендации по размещению вырезов на экране

Судя по данным бенчмарка, Pixel 3 XL получит чипсет Snapdragon 845 и 4 ГБ оперативной памяти: это подтверждают и предыдущие утечки касательно спецификаций новинки. Такой объем не выглядит флагманским на фоне того же Galaxy Note 9 с 6 ГБ RAM, но учитывая, что "пиксели" работают на чистом Android, этого должно хватить для комфортного использования смартфона.

Google Pixel 3 XL
Результаты тестирования Google Pixel 3 XL

Аппарат набрал 2 426 баллов в одноядерном испытании, и 8 355 – в багатоядерном. Результат не рекордный для устройства с такими характеристиками, но стоит учесть, что тестирование, скорее всего, проводилось на прототипе Pixel 3 XL, и финальные результаты серийных образцов, наверное, будут отличаться.

Примечательно и упоминание версии ОС: похоже, что Google начнет поставлять свой новый флагман с уже установленной версией Android P, релиз которой ожидается уже совсем скоро.

Google Pixel 3 XL
Прототип Google Pixel 3 XL

Информации о "младшей" версии устройства до сих пор совсем немного, но не исключено, что результаты тестирования Pixel 3 появятся в Geekbench уже в ближайшее время. Стоит отметить, что выход третьего поколения "пикселей", по имеющейся информации, намечено на октябрь 2018 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Google Смартфоны
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Xiaomi официально представила смартфоны Xiaomi Mi8 и Xiaomi Mi8 SE: обзор, характеристики и цена
 31 мая , 13:46
Samsung официально представила Galaxy A6 и Galaxy A6 Plus: характеристики, цена
 2 мая , 14:02
Насколько мощный смартфон Xiaomi Mi Max 3: эксперты провели тест
 24 июля , 07:04
Nokia X5: обнародована дата выпуска одного из самых дешевых смартфонов в 2018 году
 9 июля , 21:02
Huawei работает над созданием еще одного игрового смартфона
 29 июня , 22:05
Слухи: Samsung готовится выпустить игровой смартфон
 24 июля , 19:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук