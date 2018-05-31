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Инсценировка "убийства" Бабченко вызвала большое удивление в мире

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Спецоперация, которая поставила на уши весь мир: инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко вызвала большое удивление в западных СМИ. А международные организации и главы государств разделились в комментариях относительно ситуации. Одни сдержанно выразили "одобрение", другие – жестоко раскритиковали спецоперацию.

Инсценировка до сих пор вызывает много вопросов. К примеру, почему спецоперация освещалась на весь мир, а расследование – под грифом секретно? Достаточно ли доказательств в СБУ, что к планированию убийства причастна российская ФСБ? К такому повороту событий никто не был готов. Об инсценировке убийства Аркадия Бабченко знал лишь небольшой круг людей. Включая жену российского журналиста. СБУ говорят, что операция готовилась заранее и максимально законспирировано.

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"Аркадий был предупрежден заранее. Он находился под нашим контролем и семья также знала об этих всех вещах, хотя я думаю, он продолжает волноваться и сегодня", – отметил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

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И именно инсценировку спецслужбы и полиции максимально вынесли в публичную плоскость, создав информационный бум. Сначала об инциденте сообщили в полиции, информацию подхватили публичные лица, в сеть выложили фото места убийства. Утром о преступлении стало известно во всем мире. Один за другим свое беспокойство и возмущение выразили международные организации. Все сошлись в одном: руки тянутся из Кремля. От Украины требуют быстрого расследования.

Москва всегда рассматривала его в качестве врага. Полиция уже начала следствие. Понимание аналогичных случаев заставляет нас подумать, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины. В частности проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства,
– заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Все же в Украине инсценировка исполнения заказа – практика распространенная. Резонансные убийства адвоката в Одессе и местного депутата в Донецкой области, взрыв на Кировоградщине и смерть харьковского чиновника, а также громкое убийство бизнесмена в пригороде Запорожья. Здесь все как книга пишет. Окровавленное тело, следственно-оперативная группа, официальный комментарий полиции. Все это инсценировка, которая помогла поймать организаторов и исполнителей преступления. Так же и в случае с Бабченко.

Получается, что это какая-то тактическая победа с одной стороны, оперативная игра, которая удалась. Но возможно, в стратегическом плане – это может быть минусом и проигрышем для Украины, потому что государство обычно может солгать о таких вещах только один раз,
– сообщил военный инструктор Израильской армии Цви Ариэле.

Покажи мне труп, я заплачу тебе деньги. Силовикам удалось выследить киллера, бывшего АТОшника и заказчика, однако все они граждане Украины. Так же гриф секретно может скрыть судебный процесс над задержанными, а именно способность СБУ доказать вину. Если вина останется недоказанной, наиболее громкая спецоперация СБУ может превратиться в мыльный пузырь.

Автор: Эдуард Крижановский, Алексей Годзенко
Теги: "Убийство" Аркадия Бабченко Новости Украины
Источник: 24 Канал
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