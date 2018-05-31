Інсценування "вбивства" Бабченка викликало неабияке здивування у світі

Спецоперація, яка поставила на вуха весь світ: інсценування вбивства російського журналіста Аркадія Бабченко викликала неабияке здивування у західних ЗМІ. А міжнародні організації та глави держав розділились у коментарях щодо ситуації. Одні стримано висловили "схвалення", інші – жорстоко розкритикували спецоперацію.

Інсценування досі викликає багато запитань. До прикладу, чому спецоперація висвітлювалася на весь світ, а розслідування – під грифом таємно? Чи достатньо доказів у СБУ, що до планування вбивства причетна російська ФСБ? До такого повороту подій ніхто не був готовий. Про інсценування вбивства Аркадія Бабченка знав лише невелике коло людей. Включно з дружиною російського журналіста. СБУ кажуть, що операцію готували завчасно та максимально законспіровано.

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"Аркадій був попереджений завчасно. Він перебував під нашим контролем і родина також знала про ці усі речі, хоча я думаю, він продовжує хвилюватися і сьогодні", – зазначив голова Служби безпеки України Василь Грицак.

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Та саме інсценування спецслужби та поліції максимально винесли у публічну площину, створивши інформаційний бум. Спершу про інцидент повідомили у поліції, інформацію підхопили публічні особи, в мережу виклали фото місця вбивства. Зранку про злочин стало відомо у всьому світі. Один за одним своє занепокоєння та обурення висловили міжнародні організації. Усі зійшлись в одному руки тягнуться з Кремля. Від України вимагають швидкого розслідування.

Москва завжди розглядала його в якості ворога. Поліція вже розпочала слідство. Розуміння аналогічних випадків змушує нас подумати, що Росія використовує і інші види тактики для дестабілізації України. Зокрема проводить теракти, підривну діяльність та політичні вбивства,

– наголосив міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Все ж в Україні інсценування виконання замовлення – практика поширена. Резонансні вбивства адвоката в Одесі та місцевого депутата на Донеччині, вибух на Кіровоградщині та смерть харківського чиновника, а також гучне вбивство бізнесмена в передмісті Запоріжжя. Тут все як книжка пише. Закривавлене тіло, слідчо-оперативна група, офіційний коментар поліції. Все це інсценування, яке допомогло спіймати організаторів та виконавців злочину. Так само і у випадку з Бабченком.

Виходить, що це якась тактична перемога з одного боку, оперативна гра, яка вдалася. Але можливо, в стратегічному плані – це може бути мінусом і програшем для України, тому що держава зазвичай може збрехати про такі речі тільки один раз,

– повідомив військовий інструктор Ізраїльської армії Цві Аріелі.

Залишається вірити лише словам Служби Безпеки, що до журналістів намагаються дотягнутися руки Кремля. Так само гриф таємно може приховати судовий процес над затриманими, а саме спроможність СБУ довести вину. Якщо вина залишиться недоведеною, найбільш гучна спецоперація СБУ може перетворитись у мильну бульбашку.