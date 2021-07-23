"Ты вообще видела какие номера?": инспекция парковки выбрала ТОП 10 фраз водителей-нарушителей

В Киеве инспекция по парковке выбрала ТОП 10 фраз водителей-нарушителей, которые им приходится слышать во время эвакуации машин или наложенияя штрафов. Чаще всего "напоминают" о своих должностях сотрудники прокуратуры, адвокаты, судьи и депутаты.

Среди самых популярных: "Ты знаешь, кто я такой?!", "Да что я там нарушил!", "А почему меня забираете, а вон ту машину нет?" тому подобное. Кое-кто пытается "договориться на месте", кто-то требует немедленно звонить мэру, бывают даже откровенные угрозы.

К теме Блокировал эвакуацию и спорил с полицией: в Киеве попал в скандал известный блогер Скуратов

ТОП 10 фраз нарушителей правил парковки

Но для Инспекции по парковке имеет значение только наличие нарушения.

Вот это перечень фраз: смотрите фото

Ищут новых инспекторов

К слову, инспекция по парковке объявила дополнительный набор инспекторов для работы на улицах города.

Будущим работникам предлагается заработная плата от 20 000 грн, социальный пакет, пенсионное обеспечение, возможность отдыха на морских курортных базах Украины, помощь на социально-бытовые расходы и оплачиваемый отпуск.

В свою очередь, кандидаты должны быть готовы получить Сертификат о знании государственного языка, иметь высшее образование, быть ответственными, стрессоустойчивыми и разбираться в цифровых технологиях.