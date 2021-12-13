Insta-гадалка убедила клиентку увеличить кредитный лимит и передать все пароли

Жительница Черниговщины решила воспользоваться услугами гадалки через инстаграм. В результате мошенница выманила у клиентки деньги.

Клиентка могла выплачивать деньги по возможности

21 ноября жительница Черниговщины написала гадалке в инстаграме. Мошенница попросила заказчицу продолжить общение в вайбере.

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Клиентка и гадалка договорились о двух услугах:

обряде за 2500 гривен,

молитве за 3000 грн.

Кстати, мошенница даже попросила клиентку пополнить телефонный счет на 200 гривен. Женщина так и сделала, а после этого еще и перечислила гадалке 1000 гривен на банковскую карту. Остальные деньги, по договоренности, могли выплачивать по возможности.

Женщина увеличила кредитный лимит на карте до 50 тысяч гривен

Как гарантии выполнения заказанных услуг мошенница попросила клиентку зайти в приложение "Приват24" и увеличить кредитный лимит на карте до 50 000 грн. В то время на мобильный номер телефона пострадавшей поступало смс-сообщение с кодами подтверждения. Эти коды, а также пароль для входа в приложение женщина сообщила гадалке.

29 ноября с карточки клиентки начали списываться деньги разными суммами. В то же время гадалка обещала, что деньги вернутся.

6 декабря мошенница снова написала своей жертве и спросила, меняла ли она пароль для входа в "Приват24". Женщина ответила утвердительно и сообщила новый пароль для входа в приложение. Через некоторое время с карты снялись 2500 грн, которые потерпевшая внесла через терминал 3 декабря.

Потерпевшая обратилась в суд

После этого случая женщина приняла решение написать заявление в суде. Следователи выяснили, что счет, на который потерпевшая послала 1 000 гривен, был открыт в Альфа-Банке.

То есть Альфа-Банк владеет информацией и документами о владельце банковской карты. Ее можно использовать как доказательство в уголовном производстве для идентификации личности,

– говорится в сообщении.

7 декабря суд обязал финучреждение предоставить информацию по банковской карточке гадалки, а также копии документов держателя карты. Так можно будет установить мошенницу.

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