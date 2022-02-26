"СМИ, которым руководит Россия": Instagram начал маркировать государственные медиа агрессора

Социальная сеть Instagram начала маркировать аккаунты и публикации российских государственных медиа. Их обозначают как "СМИ, которые контролирует Россия".

Однако отметку можно увидеть только в приложении. Если зайти через ПК, маркировки нет, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Instagram заблокировал аккаунт Кадырова: у него было почти 5 миллионов подписчиков

Плашка "Это издание контролируется государством Россия" появилась в:

Russia Today;

"Риа-новости";

Sputnik;

ТАСС;

Lenta.ru.

Кроме того, Instagram обозначил маркировкой учетную запись шоу "Вечерний Ургант".



Соответствующая отметка Lenta.ru / Скриншот из соцсети



Соответствующая отметка "Вечернего Урганта" / Скриншот из соцсети



Соответствующая отметка в ТАСС / Скриншот из соцсети

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения России Минцифры обратилось к Meta по блокировке Facebook и Instagram.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.