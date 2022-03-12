В Instagram назвали дату блокировки соцсети в РФ: сколько блогеров-миллионников "пострадает"

Война России против Украины разделила жизнь всего мира на до и после. Все больше компаний покидают рынок государства-агрессора, в то время как некоторым помогают это сделать.

В частности, это касается социальной сети Instagram, которая принадлежит компании Марка Цукерберга Meta (в прошлом Facebook). В пятницу, 11 марта, стало известно, что "Роскомнадзор" заблокировал Instagram на территории России.

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Точная дата блокировки Instagram в России

Американский бизнесмен и руководитель Instagram Адам Моссери подтвердил, что уже в следующий понедельник, 14 марта, социальную сеть заблокируют в России. Согласно его словам, это решение отрежет 80 миллионов человек в России друг от друга и от всего мира, ведь примерно 80% людей из государства-агрессора подписаны на аккаунты в соцсети вне России. По его мнению, "это не правильно".

Кроме того, этот шаг повлияет на российских блогеров, за которыми следят миллионы людей. Речь идет о почти 1100 инфлюенсерах, которых ждут радикальные изменения, ведь очевидно, что они пострадают от этого решения, сообщает одно из российских пропагандистских изданий.

Прогнозируют, что после блокировки Instagram пользователи этой социальной сети обратят внимание на "ВКонтакте" и Telegram.

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