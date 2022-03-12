Зокрема, це стосується соціальної мережі Instagram, яка належить компанії Марка Цукерберга Meta (у минулому Facebook). У п'ятницю, 11 березня стало відомо, що "Роскомнадзор" заблокував Instagram на території Росії.

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Точна дата блокування Instagram у Росії

Американський бізнесмен і керівник Instagram Адам Моссері підтвердив, що вже наступного понеділка, 14 березня, соціальну мережу заблокують у Росії. Згідно з його словами, це рішення відріже 80 мільйонів людей у Росії один від одного та від усього світу, адже приблизно 80% людей з держави-агресора підписані на акаунти у соцмережі поза межами Росії. На його думку, "це не правильно".

Крім того, цей крок безпосередньо вплине на російських блогерів, за якими стежать мільйони людей. Йдеться про майже 1100 інфлюенсерів, на яких чекають радикальні зміни, адже очевидно, що вони постраждають від цього рішення, повідомляє одне з російських пропагандистських видань.

Прогнозують, що після блокування Instagram користувачі цієї соціальної мережі звернуть свою увагу на "ВКонтакте" та Telegram.

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