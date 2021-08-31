Instagram удалил пост ставленника оккупантов Крыма о Захарченко

Instagram удалил пост марионетки оккупантов в Крыму Владимира Константинова. Сообщение было о годовщине убийства бывшего главаря боевиков Александра Захарченко.

Константинов говорил в пропагандистском стиле. Мол, Захарченко "был предательски убит, но его дело будет продолжено".

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Почему удалили пост

Ставленник оккупантов назвал погибшего боевика "неутомимым защитником русского мира".

Сообщение было на странице оккупанта полдня. Затем соцсеть удалила его из-за пропаганды насилия и опасных организаций. Сам Константинов не стал комментировать удаление его сообщения.

Как погиб Захарченко

Главарь пророссийских боевиков Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года. Это произошло в результате взрыва в центре оккупированного Донецка, в ресторане "Сепар".

Захарченко был главарем боевиков с ноября 2014 года. Кстати, в 2020 году оккупанты в Крыму даже назвали улицу именем террориста.

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