Instagram удалил страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали"

Социальная сеть Insragram продолжает проводить политику сокрытия правды о войне в Украине. Так, администраторы решили удалить страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали" после ее реакции на зашкварную публикацию.

Накануне социальную сеть взбудоражило сообщение о спасении защитников "Азовстали". Впоследствии выяснилось, что у него нет ничего общего с родными военнопленных. Более того, они призывали не распространять в сети публикации, исходящие от непроверенных источников, среди которых этот аккаунт.

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Страницу Ассоциации просто удалили

И пока пользователи социальной сети спорили между тем, нужно или не нужно распространять подобного рода сообщения, Instagram в очередной раз зашкварился. Но на этот раз еще сильнее, он решил просто удалить страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Теперь, если пытаться ее найти в сети, то в появившемся окне появится следующее сообщение: "Ссылка, по которой вы перешли, возможно, повреждена или страница удалена".

Невеста пленника "Азовстали" Анна Науменко рассказала в комментарии 24 канала, что буквально на утро страница Ассоциации просто исчезла. И все.

Мы же выставили вчера ответный пост на эту распространенную новость о самосуде (защитников "Азовстали" в Мариупольском театре – 24 канал). У нас появилось более тысячи подписчиков за один момент. И потом, буквально сегодня с утра, страница была удалена. Я более чем уверена, что это работа тех 17 миллионов подписчиков, которые были на том канале.

– рассказала Анна.



Страницу родных защитников "Азовстали" в Instagram удалили / Скриншот

Не исключено, что на страницу могли пожаловаться подписчики другого паблика, который разгонял информацию о самосуде. Или из-за несвойственной активности – слишком большое количество подписчиков за раз – страницу удалили. Родные уже обратились в Минцифру, чтобы там поспособствовали восстановлению страницы.

В пресс-службе Минцифры 24 канала сообщили, что уже обратились с официальным письмом в Meta с просьбой разблокировать страницу "Ассоциации семей защитников "Азовстали" в Instagram.



Это сообщение активно обсуждали накануне в сети / Скриншот

Пока попытки повлиять на цензурирование Meta напрасны

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Справедливости ради заметим, что высокопоставленные должностные лица, а также государственные органы Украины пытаются как-то повлиять на социальную сеть. Ведь случай со страницей Ассоциации семей защитников "Азовстали" – не единичный. За почти шесть месяцев полномасштабной войны множество блогеров и просто пользователей сети сталкивались с удаленными и заблокированными страницами и сообщениями. Ведь, по мнению администраторов социальной сети, кадры войны в Украине совсем не подходят Instagram.

Но, как мы можем понять, воз все еще там. Ведь как иначе объяснить, что после вчерашнего активного обсуждения фейкового сообщения сегодня родные защитников "Азовстали" остались без своей страницы в Instagram?

Добавим, что накануне страницу еще одного украинского военного заблокировали в Instagram. Речь идет о Богдане Кротевиче – плененном начальнике штаба, а также первом заместителе командира полка спецназначения защитников "Азовстали". Об этом на своей странице рассказала его сестра.

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