Что могло стать причиной блокировки страницы

Представитель ассоциации семей защитников Анна Науменко в комментарии 24 каналу сообщила, что разблокировать страницу удалось благодаря быстрым и эффективным действиям Министерства цифровой трансформации Украины.

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Анна отмечает, что не понимает, что могло стать причиной блокировки, ведь никаких провокативных, радикальных постов в блоге не публиковали.

Наверное, это самая быстрая история о заблокировании и разблокировке страницы в инстаграме, которую я встречала на своем пути. Вчера у нас не было каких-то радикальных постов, вообще у нас не было радикальных постов, никаких призывов к радикальным действиям, вражды,

– отметила Анна.

Никакого языка вражды: что освещала Ассоциация в блоге

По ее словам, вчера на странице публиковали сообщения о проекте в Киеве в поддержку защитников и информацию о награждении бойца полка защитников Мариуполя президентом Зеленским.

А сегодня – пост о Дне Независимости и Калуше. То есть ничего провокативного размещено на странице в последние дни не было. Однако страницу заблокировали – совершенно безосновательно.

Российские боты донимают

Я думаю, это была атака русских шпионов. Решили не только города бомбить, по соцсетям тоже захотели ударить. Но очень быстро отреагировали в Минцифре – страница восстановлена и это суперклассный знак,

– подчеркнула Анна Науменко.

Старания россиян тщетны: голос семей защитников громкий

В то же время представитель ассоциации добавляет, что еще несколько месяцев назад она бы испугалась блокировки страницы, но не сейчас. Ведь активисты имеют настолько сильный и громкий голос, что блокировка страницы в инстаграме – их не остановит

Блокировка в инстаграме – это какой-то акт деморализации, но он не работает. Мы уверены в себе, мы уверены в своих силах и понимаем, не будет инстаграма – будет телеграм, твиттер, нас слышат медиа. Мы не зависимы от инстаграма,

– объяснила активистка.

Анна подчеркнула, что это пакости, которые немного вредят. Но это вопрос часа и он решен!

"Мы независимы во всем и имеем достаточно силы. Пугать нас через полгода войны блокировкой страницы бесполезно – это уже так не работает", – добавила девушка.

Помогли восстановить страницу в Минцифре

Антон Мельник, руководитель технологической экосистемы Украины объяснил 24 каналу, что причины блокировки пока не ясны. Однако компания Мета после соответствующего обращения помогла быстро восстановить страницу.

Это не первый раз Instagram блокирует страницу

9 августа Instagram уже блокировал страницу Ассоциации семей защитников "Азовстали". Тогда для возобновления доступа тоже привлекали Министерство цифровой трансформации Украины. Тогда вероятной причиной блокировки стало сообщение к призыву спасения защитников "Азовстали" и подготовке оккупантами "трибунала в клетках".

Тогда в Минцифре отмечали, что страницы украинских защитников не должны блокироваться. Мир должен знать правду о войне в Украине, так что в Meta услышали обращение. Очевидно, это сработало и в этот раз.

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