Що могло стати причиною блокування сторінки

Представниця асоціації родин захисників Ганна Науменко у коментарі 24 каналу повідомила, що розблокувати сторінку вдалось завдяки швидким та ефективним діям Міністерства цифрової трансформації України.

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Ганна наголошує, що не розуміє, що могло стати причиною блокування, адже ніяких провокативних, радикальних постів у блозі не публікували.

Напевне, це найшвидша історія про заблокування і розблокування сторінки в інстаграмі, яке я зустрічала на своєму шляху. Вчора в нас не було якихось радикальних постів, узагалі у нас не було радикальних постів, ніяких закликів до радикальних дій, ворожнечі,

– зазначила Ганна.

Ніякої мови ворожнечі: що висвітлювала Асоціація у блозі

За її словами, вчора на сторінці публікували повідомлення про проєкт в Києві на підтримку захисників та інформацію про нагородження бійця полку захисників Маріуполя президентом Зеленським.

А сьогодні – пост про День Незалежності і Калуш. Тобто нічого провокативного розміщено на сторінці в останні дні не було. Однак сторінку заблокували – абсолютно безпідставно.

Російські боти дошкуляють

Я думаю, це була атака російських шпигунів. Вирішили не лише міста бомбити, по соцмережах також захотіли вдарити. Але дуже швидко відреагували у Мінцифрі – сторінка відновлена і це суперкласний знак,

– наголосила Ганна Науменко.

Старання росіян марні: голос родин захисників гучний

Водночас представниця асоціації додає, що ще декілька місяців тому вона б злякалась блокування сторінки, але не зараз. Адже активісти мають настільки сильний та гучний голос, що блокування сторінки в інстаграмі – їх не зупинить

Блокування в інстаграмі – це якийсь такий акт деморалізації, але він не працює. Ми впевненні в собі, ми впевненні у своїх силах і розуміємо, не буде інстаграму – буде телеграм, твітер, нас чують медіа. Ми не залежні від інстаграму,

– пояснила активістка.

Ганна наголосила, що це пакості, які трошки шкодять. Але це питання години і його вирішено!

"Ми незалежні у всьому і маємо достатньо сили. Лякати нас через півроку війни блокуванням сторінки марно – це вже так не працює", – додала дівчина.

Допомогли відновити сторінку у Мінцифрі

Антон Мельник, керівник технологічної екосистеми України пояснив 24 каналу, що наразі причини блокування не зрозумілі. Однак компанія Мета після відповідного звернення допомогла швидко відновити сторінку.

Це не вперше Instagram блокує сторінку

Попередньо, 9 серпня Instagram уже блокував сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". Тоді для відновлення доступу теж залучали Міністерство цифрової трансформації України. Тоді ймовірною причиною блокування став допис до заклику порятунку захисників "Азовсталі" та підготовку окупантами "трибуналу в клітках".

Тоді у Мінцифри наголошували, що сторінки українських захисників не мають блокуватися. Світ має знати правду про війну в Україні, тож у Meta почули звернення. Очевидно, це спрацювало і цього разу.

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