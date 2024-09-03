На это жестокое российское преступление уже отреагировали в Польше, Великобритании, Совете Европе, а также Латвии. Лидеры выступили с резким осуждением, там отметили необходимость привлечения России к ответственности.

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Как мировые лидеры реагируют на удар по Полтаве

Министерство иностранных дел Польши осудило российское нападение на больницу и учебное заведение в Полтаве и выразило соболезнования народу Украины. "Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину в защите от агрессии. Россия должна быть привлечена к ответственности", – написали там.

Министр обороны Великобритании Джон Гили встретился с главой украинского оборонного ведомства Рустемом Умеровым в Лондоне и также отреагировал на удар по учебному заведению в Полтаве, где погибло более 40 человек и есть несколько сотен пострадавших.

Трагично узнавать, что более 40 украинцев погибли и еще десятки пострадали в результате неизбирательного удара сил Путина по Полтаве. Выразил соболезнования министру обороны Рустему Умерову, который сегодня находится с визитом в Лондоне, и заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется,

– сказал он.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в твите на английском и французском языках "решительно осудила жестокую российскую атаку по Полтаве" из-за которой "погибло много мирных жителей". "Эти варварские действия не останутся безнаказанными", – отметила она.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс после российского удара баллистикой призвал отменить все ограничения на применение Украиной западного оружия. По его словам, разрешение на дальнобойные удары не будет означать эскалацию, а взамен поможет сохранить жизни гражданского населения.

Россия убила 41 человека и ранила еще 180 в результате удара по Полтаве. Еще раз: ограничения для Украины на применение всего оружия против России должны быть отменены. Это не об эскалации, а о жизни невинных людей,

– подчеркнул он.

К слову, по последним данным, количество погибших возросло до 47 человек, а пострадавших – 206.